Ni amigos ni socios

Ciudad de México

Sergio Mayer asegura que Poncho Denigris no es su amigo, y no porque un día no lo haya llegado a considerar una verdadera amistad, sino que las acciones que el regio ha tenido últimamente lo han hecho dudar acerca del lazo que los ha unido desde hace años, pues el actor cree que fue él quien instó a Wendy Guevara a tomar la decisión de ya no hacer negocios juntos.

En las últimas semanas, el nombre de Mayer ha vuelto a dar de qué hablar luego de que sugiriera que había hecho firmar a Guevara una serie de documentos que ella no recordaba haber pactado, lo que generó una tensión entre los participantes de "La casa de los famosos México" que, durante su estancia en el reality show, habían demostrado que llevaban una muy buena relación.

A propósito de sus discrepancias con Wendy, el actor abordó el tema en su visita ayer al foro de Flor Rubio, en Radio Fórmula, en el que fue tajante y reiteró que la influencer había firmado con él y lo había hecho con su nombre de nacimiento, Luis Carmen Guevara Venegas:

"Le voy a dar la razón en que Wendy Guevara nunca firmó un documento, lo firmó Luis Carmen Guevara, que es su nombre real; Wendy Guevara no lo firmó, tiene razón, pero sí lo firmó Luis Carmen. Entonces, para que mi empresa pudiera cobrar y hacer los procedimientos adecuados para hacer las campañas adecuadas, tanto ella como Joel (el manager de la influencer) me firmaron", destacó.

Y hasta expresó que les cobró adicionalmente por haber sido el encargado de enlazar a Wendy con Televisa.

Pero, a pesar de que las negociaciones con Televisa comenzaron, no terminaron de concretarse luego de que Guevara reculara.

De acuerdo con Sergio, su cambio de parecer fue influenciado por Poncho Denigris, pues señaló que fue él el que le dijo a Wendy que no le convenía firmar un contrato con Mayer, con quien él ya había trabajado años atrás en "Sólo para mujeres", espectáculo en el que tuvieron lugar muchos malentendidos por la aparente explotación que habría cometido el actor contra sus compañeros.

"Decide ya no estar en Televisa porque resulta que Wendy dice que un p*ndej* le dijo: ´No le firmes a Mayer´ que, además, es un wey que no le genera nada; si dices: ´Oye, es un wey creativo, es productor, sabe del negocio´, pero no, no genera nada", destacó.

El actor aprovechó para lanzar unas indirectas a Denigris, al hacer referencia que él no era quien buscaba aprovecharse de la gran fama de Guevera, sino que era el regio quien desde el reality trató de sacar ventaja de su amistad con la influencer para colaborar con ella a través del "ponchendy", y ganarse el gusto del público, así como un mayor número de seguidores en redes sociales.

"Yo no le digo: ´Vamos a hacer el Mayer/Wendy, yo no me meto a sus lives, yo no me meto a sus conciertos (y eso chequen si otras personas lo están haciendo), yo no me meto a nada, no ando detrás de ella, simplemente hice negocios, cobramos dinero, cobramos lo que correspondía, porque así son los negocios", aclaró.

Y reconoció que tras acabarse el negocio que emprendieron juntos, tomó la decisión de dejarla de seguirla en redes, sin imaginarse que eso generaría la molestia del público: "Como ya terminamos, dejé de seguirlos, no porque me caigan gordos".

Fue entonces que destacó que, además de asuntos laborales, ya no tenía más que tratar, por lo que Flor Rubio le preguntó si no se suponía que tenía una buena amistad con Wendy y Poncho, a lo que Mayer se limitó a responder sobre el lazo que lo une al regiomontano, precisando que los amigos de verdad no se comportan como Denigris lo ha hecho.

"Poncho, dentro de la casa, a mis espaldas, le decía a Wendy: ´No le firmes nada´, sí... ahí están los videos, y Ponche fue también que le dijo a Wendy que no me firmara nada cuando se enteró que estábamos haciendo negocios", destacó.

"(Y) un amigo es el que te frecuenta, el que te llama por teléfono, el que te cuenta las cosas; fuimos compañeros Poncho trabajó para mí en ´Sólo para mujeres´ y luego, se robó el concepto, es la realidad, fue desleal en ese momento y, no es que esté hablando mal, esa es la realidad", precisó.

Tras hacer estas declaraciones, Denigris no ha emitido ningún comentario público.