Gabriel Soto será villano

Ciudad de México

A sus 48 años, Gabriel Soto se siente mejor que nunca y no le importan los comentarios negativos sobre su aspecto o su edad.

El actor se suma al elenco de la telenovela de Televisa Univision Vencer la Culpa, en la que dará vida al villano Leandro.

"Este personaje no es joven, es de mi edad, y me siento muy bien. Casi voy a cumplir 50 años y me siento de maravilla. Finalmente uno va envejeciendo y es parte de la vida, pero para la edad que tengo, siento que me estoy manteniendo súper bien. Estoy satisfecho y tengo canas, tengo arrugas, realmente es parte de mi edad. Ya no tengo 20 ni 30, y es hacerlo con dignidad y bien.

POR ESTRENAR

"Envejecer es parte de lo que es el ser humano. Gracias a Dios tengo salud, el amor de mis hijas, de mi pareja, y lo que la gente piense no es que no me importe, porque para ellos trabajamos, pero la gente que critica y ve las cosas negativas, es mejor no tenerla cerca", dijo.





Vencer la Culpa, que se estrenará el 26 de junio, a las 20:30 horas, por Las Estrellas, es la quinta entrega de la franquicia Vencer, cuyo reparto encabezan María Sorté, Gabriela de la Garza, Claudia Martín y Romina Poza, con la producción de Rosy Ocampo.