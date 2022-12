Captan a Selena Gomez en Los Cabos

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 2022 fue un año de éxitos profesionales para Selena Gomez: pues a lo largo de los meses recibió felicitaciones por su protagónico en la exitosa serie "Only Murders in the Building", además que estuvo bajo los reflectores luego de que saliera a la luz su documental "My mind and me". Ahora, tal parece que la famosa cerrará el ciclo disfrutando de las playas mexicanas.