Selena Gomez omite agradecer a su donante de riñón en documental

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que se estrenó "My mind and me", el documental en el que Selena Gomez habla de los problemas de salud mental y física que atravesó en los últimos años, las redes sociales han demostrado la sorpresa que les produjo todos los altibajos a los que se ha enfrentado la cantante, sin embargo, también manifestaron su desacuerdo, debido a que Sel no mencionó a Francia Raísa, la amiga que le donó un riñón debido al lupus que padece.

Pese a que Selena Gomez ha sido una de las estrellas más queridas, desde que protagonizaba la serie de Disney "Los hechiceros de Waverly Place", no ha tenido una vida fácil. Precisamente este es el argumento de "My mind and me", el documental de la artista, estrenado el pasado 2 de noviembre, ya que pese a que la cantante se ganó un lugar dentro de la industria y en el gusto del público, haciéndose acreedora de premios y una gran fortuna, no se sentía satisfecha.

En cambio, en una entrevista para "Rolling Stone", Selena confió que, al cumplir 20 años, su estado emocional comenzó a deteriorarse, debido a que no se sentía parte del mundo de la fama, al cual –aseveró- nunca encajó:

"Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor [Swift], así que recuerdo sentir que no pertenecía".

Este fue uno de los testimonios que causó mayor furor, debido a que la amistad entre Selena y Taylor ha sido una de las más queridas por los fans, sin embargo, hubo quienes fueron más allá, al notar que la cantante no había incluido a Francia Raísa, en su incipiente lista de amistades famosas, aun cuando había sido ella quien le donó un riñón en 2017, cuando Gomez se encontraba muy delicada de salud.

Pero si bien, Selena no mencionó a Francia durante la entrevista, cuando sus seguidores notaron que a lo largo del documental sólo hace una mención de haber recibido un riñón, sin destacar que este había provenido de una amiga suya (pese que en su momento agradeció hondamente dicha acción), comenzaron a cuestionarse qué es lo que estaba ocurriendo y cuál era el motivo por el que Gomez había decidido no hablar de Raisa.

La situación ganó mayor peso cuando Raisa dejó de seguir a Gomez en Instagram, a tan sólo un día de que "My mind and me" se estrenara. Pero esta no fue la única demostración de Francia, pues también comentó una publicación de "E!", donde citaba la entrevista donde Selena indicaba que Taylor Swift era su única amiga famosa, escribiendo que la postura de la cantante le parecía "interesante".

A partir de ahí, las redes sociales tomaron postura, tanto del lado de Selena como de Francia, pues si bien, en el momento del trasplante, las jóvenes se mostraron más unidas que nunca, a tan sólo un año después acrecentaron las versiones que sugerían que Raísa estaba molesta con Gomez, debido a que había aumentado su consumo de alcohol, lo que ponía en riesgo el órgano que le había sido donado.

Finalmente, Selena se pronunció y comentó en una publicación que lamentaba no hablar en el documental de todas las personas que conocía, postura que sorprendió a todas y todos sus fans, pues sin importar que Raísa y ella ya no sean tan unidas como un día lo fueron, es la mujer que le donó un órgano.

Otro de los aspectos que llamó la atención es que, todo indicada que, desde el año pasado, Raísa y Gomez ya tenían una mejor relación, pues la joven asistió a la fiesta de cumpleaños 30 de Selena en julio, misma mes en que ambas subieron un TikTok donde llevan a cabo una temática muy divertida, disipando los rumores de enemistad.