La moda atrevida de Selena Gomez en la revista W Magazine

Por: El Universal

Enero 04, 2025 - 01:15 p.m.

Este es un fin de semana importante para Selena Gomez, con la celebración de los Globos de Oro a la vuelta de la esquina, premios a los que está nominada este año por sus interpretaciones en el musical Emilia Pérez y la serie Only Murders in the Building.

La publicación W Magazine honra a 34 actores que destacaron en producciones del año pasado. Entre las actrices se cuenta Selena, quien posa con un par de atuendos atrevidos y estilosos para la revista, fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggott.

En esta entrega de Best Performances Issues de W Magazine también incluyen entrevistas y fotografías de Angelina Jolie, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Demi Moore, Zoe Saldaña y Zendaya, entre otras. Como representación masculina, se encuentran los actores Adrien Brody, Daniel Craig y Paul Mescal, entre otros.

El estilismo de Selena Gomez en W Magazine: ¡Viva el bralette!

Selena Gomez sorprende con un look colorido y sensual, además de glamoroso. Un tono de rosa medio es el protagonista en la fotografía de portada de W Magazine.

La actriz de origen latino posa relajada en un sofá con unos leggings acanalados y semitransparentes de cintura alta de la marca de lujo Prada. Los complementa, como si fueran piezas de un mismo conjunto, con un bralette de tono similar de la firma de lencería Araks.

Gomez completa este look para la sesión editorial con un abrigo con cuello efecto pelo y un cinturón clásico en tono café. Ambas piezas son de la marca italiana Prada.

Cabe destacar que en su beauty look también resalta el tono del leggings y el bralette en sus labios, un rosa muy bonito que se puede adaptar a diferentes estaciones del año.

Un bralette rojo es protagonista de otro look que modela para la publicación, con sensual y elegante acabado satinado, de la firma Fleur du Mal. También rojos son sus zapatos de tacón Valentino. Luce medias de encaje y una chaqueta en tono claro, de la misma firma del calzado.

El bralette es un sujetador sin varillas, lo cual lo convierte en una opción muy cómoda para algunas mujeres. Por lo general, tiene forma de triángulo. Esta prenda de lencería se ha convertido en uno de los tops favoritos para lucir con blazers, chaquetas y blusas transparentes.

¿Qué te parecieron los looks de Selena Gomez en W Magazine?