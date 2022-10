Crítica Selena Gomez comentarios contra Hailey Bieber

La cantante de pop respondió a la entrevista reveladora más reciente de la modelo en el podcast Call Her Daddy, durante la cual reveló que hasta el día de hoy todavía recibe comentarios de odio de los fanáticos de Gomez acusándola de "robar" el ex novio de la cantante y su actual marido de cuatro años, Justin Bieber.

En un TikTok Live, Gomez dijo en respuesta al podcastcast: "No es justo porque nunca se debe hablar con nadie de la manera que he visto", y luego llamó a cualquiera que la apoye a que deje de comentar cosas "viles y repugnantes" sobre Hailey.

"Si apoyas a Rare, no puedo agradecerte lo suficiente, pero debes saber que también estás representando lo que significa", agregó la protagonista de Only Murders in the Building, refiriéndose a su marca de maquillaje, Rare Beauty.