Confirman segunda temporada de The Last of Us

Bastaron dos episodios al aire de la actual temporada para que los productores confiaran en la siguiente entrega.

"Me siento humilde, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas", dijo en un comunicado Neil Druckmann.

"¡Ahora tenemos el absoluto placer de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!", añadió.

Por su parte, Mazin dijo estar agradecido con Neil Druckmann y HBO por esta colaboración, también reconoció a las millones de personas que han participado en este recorrido.

"El público nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fan de los personajes y el mundo que Neil y Naughty Dog crearon, no podría estar más preparado para sumergirme de nuevo", acotó Mazin.

En el comunicado, Warner remarcó que la serie representa su segundo estreno con mayor audiencia después del fenómeno de 'La Casa del Dragón'.

Expuso que el primer episodio de The Last of Us ha superado la cifra de 22 millones de reproducciones, cinco veces más de lo que acaparó en el día del estreno.

En tanto, durante el estreno del segundo episodio, éste alcanzó 5.7 millones de espectadores entre la emisión televisiva y los usuarios de HBO Max.

En los días de estreno del primer y segundo episodio hubo un crecimiento en audiencia del 22 por ciento, una cifra que Warner califica de histórica para cualquier drama en la cadena televisiva.

En redes sociales también fue un hit, la compañía presumió que durante el debut fueron tendencia número uno en Estados Unidos y a nivel global, añadió que a la fecha los tráileres y los avances amasan más de 100 millones de vistas.

La serie de The Last of Us trae de vuelta la temática zombi donde Ellie y Joel, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, respectivamente, emprenden un viaje por Estados Unidos para encontrar una cura; en su paso tendrán que tomar decisiones que no siempre son las esperadas.