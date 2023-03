Se siente Dulce María muy realizada; retoma la actuación

La también cantante destaca que será el primer personaje protagónico que tiene como adulta, ya que sus otros programas los encabezó cuando era adolescente, algo que también mezcla ahora con su faceta de madre.

Su pequeña María Paula nació en diciembre de 2020, por lo que para entrar a los sets de nuevo, Dulce María se apoyó principalmente en su mamá, quien le ayuda a cuidar a su pequeña.

"Es más difícil ahora el día a día porque llego y no descanso. Soy mamá, eso lo hace mucho más retador, antes te despertabas a las 16:00 horas, pero ahorita no, mi único día de descanso me levantan a las 8:00 y también es una parte importante de mi vida mi bebita.

"Es más retador, pero al mismo tiempo más satisfactorio cuando veo cómo está quedando el proyecto, que todos ponemos todo el corazón y que nos tenemos mucho cariño. Cuando veo que cree en mí, siento que vale la pena", agregó la intérprete de "Inevitable".

En la historia, que se transmite a las 20:30 horas por Las Estrellas, la integrante de RBD da vida a Emilia, una joven cuyo gran sueño es dedicarse a la música, pero no puede hacerlo porque su madre se lo prohíbe.

En un concierto de la gran estrella Ángel (David Zepeda), él la escucha cantar y la motiva a apostar por su carrera.

Si bien interpretará a una cantautora, Dulce María no se basó tanto en ella misma para crearla, pues sabe que han tenido vivencias muy distintas.

"Emilia es tan leal y tan noble que no quiere traicionar a su mamá para ir por sus sueños, eso es muy diferente a lo que yo he vivido, que ha sido al revés, empecé a los cinco años.

"Mi personaje siempre le dice a su mamá que puede lograr lo que quiera de manera recta, sin lastimar a nadie, sin corromperse y eso tenemos en común, eso me lo enseñó mi papá. Siempre voy a poner primero la integridad, la familia, el amor", afirmó.

Además de las filmaciones de la telenovela, la actriz se prepara para la gira que RBD dará a finales de año, por lo que se dice totalmente de vuelta a las "friegas" que implica su carrera.