Se fortalece en el autismo

Cuando a los 8 años Santiago, hijo de Luz Elena González, fue diagnosticado con autismo, la actriz experimentó una sensación casi de alivio por saber, finalmente, lo que sucedía con el pequeño, pero también de angustia por no saber cómo sobrellevarlo.

Recuerda que esa situación incluso la orilló a una fuerte depresión.

"Pasas por un golpe muy fuerte. De entrada, cuando te confirman que tu hijo tiene una discapacidad, después viene la aceptación, y luego, estudiar y entender cómo vas a tratarlo y ayudarlo, tratando de que sea una persona independiente, aunque siempre requiera tal vez de un acompañamiento.

"Como padre, pasas por muchos procesos emocionales, pero cuando logras entender y aprender qué es lo que está pasando, ayudas más a tu hijo, te ayudas más a ti y a tu entorno, y la familia tiene mucho que ver también, porque cuando son conscientes, entre todos se hace una cadena muy fuerte de ayuda, pero no es suficiente, porque estos niños tienen que salir al mundo, van a salir a trabajar, a convivir, y se necesita respeto, tolerancia e inclusión", compartió González, en entrevista.

CREA FUNDACIÓN

Por ello, creó la fundación Una Luz para Santiago, con la cual contribuye a crear conciencia sobre este padecimiento con el fin de proveer un futuro más inclusivo para su hijo y para todos aquellos que estén enfrentándose a esto y que, como ella, han pasado por un proceso muy complejo.

"Obviamente, me preocupa el futuro de mi hijo, y por eso decidí hacer esta fundación. No ha sido sencillo, pero es justo para eso, porque cuando yo no esté, por lo menos quiero dejarle (algo) a mi hijo, y no nada más a él, sino a los que tienen esta discapacidad, para que tengan un lugar mucho mejor donde vivir.

"Un lugar donde sean respetados, pero, sobre todo, cuidados. Que la gente los proteja y haya una conciencia social para que se puedan desarrollar en el trabajo que les guste. Que sean felices, que convivan en sociedad, que no se sientan solos, que no les hagan bullying y que no abusen de ellos, porque finalmente tienen una discapacidad cognitiva, entonces, aunque sean adultos siempre van a pensar como niños y hay que protegerlos mucho", explicó la artista, de 47 años.

APOYO EN FAMILIA

La tapatía agradece también contar con su esposo, Bernardo Martínez, quien ha sido su mayor apoyo para enfrentar las adversidades.

"Esta situación nos unió más como pareja, fortaleció la relación, nos hicimos un equipo mucho más fuerte para ayudar a nuestro hijo. Aquí no hay tiempo para deprimirse, es tiempo de ocuparse, y bueno, aunque pasé por ese proceso, fue rápido. Pensé que sí podía sola, que era más fuerte. Fui un poquito más vulnerable, pero salí con ayuda de los médicos y de mi marido, tan fuerte que es.

"Y es que adora a sus hijos, no me equivoqué de papá: es el mejor y siempre me ha apoyado en todo, a su hijo, le ha dado lo mejor a Santiago. Tiene todo: terapias, médicos, todo lo que necesita para salir adelante, y la verdad es que lo agradezco mucho. Su apoyo ha sido fundamental, es un hombre generoso y para él primero son sus hijos", destacó, conmovida.

Como Luz Elena, colegas como Lety Calderón y Federica Quijano (Kabah), quienes también atraviesan junto a sus hijos por situaciones similares, se han unido a la lucha para seguir informando al público de esta discapacidad y hacer un mundo más consciente e inclusivo.