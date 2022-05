Se desnudará en su autobiografía

IMPACTANTES REVELACIONES

De hecho, Blair admitió en una entrevista con People que su primera borrachera se dio cuando ella tenía tan sólo 7 años de edad.

"No sé si habría sobrevivido a la infancia sin el alcoholismo.

Ese es un gran problema para mucha gente. Al inicio, te da consuelo, alivio.

Tal vez los primeros años.

Yo comencé muy joven con eso, como un mecanismo de consuelo", dijo al medio.

En el libro, Blair relata que su alcoholismo creció en su adolescencia y en sus 20, al grado de que, durante un viaje de vacaciones cuando estaba en la universidad, fue agredida sexualmente tras una jornada maratónica bebiendo.

"Me callé y esperé a que terminara. Desearía poder decir que lo que me pasó esa noche fue una anomalía, pero no. He sido violada múltiples veces porque estaba demasiado ebria como para decir: ´Por favor, para´.Sólo esa vez fue violento.

AVERGONZADA

Tras cada agresión, acababa avergonzada", publicó People, que adelantó algunos pasajes.

En la entrevista, Blair, quien actualmente tiene 46 años, admitió que jamás le había contado a nadie sobre las violaciones excepto a su terapista.

"Escribir sobre ello me detuvo en seco. Mi trauma era más grande de lo que sabía.

No me había dado cuenta de que la agresión era tan central en mi vida. Tenía mucha vergüenza, mucha culpa.

Agradezco haberme sentida lo suficientemente segura como para ponerlo en papel.

"Ahora puedo trabajar en ello con un terapista y a través de otros escritos y, realmente, aliviar esa carga de vergüenza dentro de mí misma".

Blair, quien no bebe desde hace seis años, dedica sus memorias, en primer lugar, a su hijo, y en segundo, a todas aquellas personas con situaciones similares.

"Para esas personas que intentan hallar el agujero más profundo y quedarse allí hasta que el dolor pase".