Danna Paola reprueba que el reggaetón mexicano denigre a la mujer

Danna Paola, "sin pelos en la lengua", opinó sobre las letras del reggaetón que denigran a las mujeres, en específico el reggaetón mexicano, en el que famosos como Dani Flow, autonombrado el "rey del morbo", encabezan este género, uno de los más escuchados en plataformas como Spotify.

Danna, que está de regreso tras unas paradisíacas vacaciones junto a su novio Alex Hoyer, retornó con nuevas ideas: "La vida en el mar me hace tan feliz, estar descalza, sin casi nada ropa, libre, con la sal, los pensamientos libres y suspiros profundos que nutren la calma, las ganas de dormir bajo el sol, y tomar piña colada más de 3 veces al día... me gusta empezar así ... desconectando para conectar de nuevo, encontrando inspiración en el silencio con propósitos y metas que me hagan soñar despierta de nuevo, con música , en la playa riendo, amando, comiendo y bebiendo con charlas largas sobre la vida de todas esas memorias sobre cómo hemos sobrevivido hasta hoy, como llegamos aquí, y cómo emociona el alma un camino nuevo... un lienzo en blanco y una historia nueva por contar".

Cuando la prensa cuestionó a Danna Paola sobre qué opinaba de las letras de varias canciones de reggaetón que denigran a la mujer, la cantante de 28 años reprobó el alto grado de denigración hacia las mujeres que cada vez se encuentra más en dichos temas, sobre todo en el reggaetón mexicano.

"Más el reggaetón mexicano, últimamente están sucediendo cosas como muy intensas con ciertas letras pasadas, ya como que ya no está chistoso; que al final yo no voy a decir que si 'sí este artista', porque yo no soy nadie para decir 'esto está bien, esto está mal', pero sí creo que hay límites en escribir una canción y denigrar a una mujer", consideró.

La artista, que suma más de dos décadas de carrera en el medio artístico, enfatizó la importancia de que en un país machista como México, no se promuevan este tipo de situaciones dentro de la música.

"Es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones".

Aunque los amantes del reggaetón mexicano y de sus exponentes, como Dani Flow, defendieron el género, otros cibernautas aplaudieron las palabras de Danna Paola en contra de un género al que calificaron como "basura".

"Reina popera acabando con los nakos de Dani Flow, Yeri Mua y Bellakath". "Pues mentiras no dijo, la verdad la letra de Daniflow es un asco total y se pasa mucho con las letras un día hablarán de pedofilia y ahí le seguirán aplaudiendo". "Yo soy Rockero pero la neta esa Dana Paola se me hace de lo mejor que tiene el pop mexicano junto con Belinda y la neta tiene mucha razón! Si más géneros se unieran en contra de esos pseudoartistas ya los hubiéramos bajado", se lee entre los comentarios.