Critica rumores sobre su salud

Ciudad de México

La cantante, de 41 años, escribió en Instagram la madrugada del viernes que está "enferma del estómago" por las "historias de que casi muero".

Varios medios estadounidenses como TMZ, People, ¡Entertainment Tonight y E! News publicaron que el "círculo íntimo" de Britney intentó someterla a una intervención el martes debido a su preocupación por su bienestar relacionado con problemas de salud mental y abuso de sustancias. El informe de TMZ citó a una fuente no identificada que dijo: "Me temo que va a morir".

"Me enferma el estómago que incluso sea legal que la gente invente historias de que casi muero... Quiero decir que en algún momento ya es suficiente", escribió la intérprete de "Oops!...I Did It Again".

"Probablemente tendré que dejar de publicar en Instagram porque, aunque disfruto haciéndolo, ¡obviamente hay mucha gente que no me desea lo mejor! Sinceramente, no me sorprende en absoluto... Nuevamente estoy haciendo lo mejor que puedo. La tutela terminó hace casi un año ... ¡No amigos, no es 2007 ... es 2023 y estoy haciendo mi primera lasaña casera en casa! Finalmente conseguí que mi chimenea funcione en mi sala de estar.

Como lo dice mejor mi esposo: no creas todo lo que lees. Todo ese amor de regreso a ti".

Su esposo, Sam Asghari, dijo en un comunicado a Access Hollywood que la supuesta intervención no ocurrió.

"Mi esposa tiene el control total de su vida y continuará tomando todas las decisiones relacionadas con su cuidado, independientemente de las circunstancias. Especulación sobre su salud es inapropiado y debe terminar de inmediato", compartió Asghari.

La nueva publicación de Spears llegó poco después de que ella respondió a los informes del 26 de enero sobre que fanáticos habían llamado a la policía a su casa debido a la preocupación por su bienestar después de que ella eliminó su cuenta de Instagram.