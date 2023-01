Presentan película ´¡Qué viaje con papá!´

Veinte años han pasado desde que Rob Schneider actuó en la cinta "Este cuerpo no es mío" y la gente no olvida su personaje, lo cual no le disgusta.

Rob presentó oficialmente en México la comedia "¡Qué viaje con papá!", que protagoniza y dirige, la cual llegará a cines nacionales el mes próximo.

Un complejo exhibidor del sur de la capital fue sede de la premier, a la que llegó acompañado de su esposa y escritora del filme, Patricia Maya, así como de la actriz Mónica Huarte, coestelar del largometraje.

"¡Qué viaje con papá!" cuenta la historia de una familia con problemas económicos, pero el papá ha prometido llevar de vacaciones a su pequeña hija.

Un día éste es atropellado por una influencer de hoteles, quien para evitar demanda lo lleva a él y a su hija de paseo.

En ¡Qué viaje con papá! también actúan Miranda Scarlett, hija de Rob y quien aquí también interpreta a su pequeña, así como Miguel Ángel Muñoz, actor español de Bosé y El ministerio del tiempo.