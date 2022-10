Anfitriones de gala musical

Estamos emocionados de presentar los MTV EMA de este año y celebrar a los mejores músicos y actuaciones de todo el mundo". Rita Ora y Taika Waititi, Cantante y cineasta

MTV confirmó que la cantante británica, Rita Ora y el escritor, director y actor ganador del Óscar, Taika Waititi, serán los anfitriones de los premios MTV EMA 2022.

La gala musical será transmitida en vivo por MTV y Pluto TV Latinoamérica desde Düsseldorf, Alemania, el domingo 13 de noviembre y estará disponible en Paramount+ a partir del 14 de noviembre.

EMOCIONADOS

"Estamos emocionados de presentar los MTV EMA de este año y celebrar a los mejores músicos y actuaciones de todo el mundo", dijeron Rita Ora y Taika Waititi en un comunicado de prensa conjunto. "Esperamos compartir la noche con todos estos talentosos artistas".

"Estoy encantada de volver a ser la anfitriona, y compartir el escenario con Taika lo hace aún más especial. ¡Lo tenemos todo en los EMA de este año! Sorpresas divertidas, moda fantástica, comedia y, sobre todo, música increíble. No podemos esperar a que el público comparta esto con nosotros", añadió Ora.

Rita Ora es una cantautora muy querida por la crítica y fans internacionales, con 10 mil millones de reproducciones en todo el mundo y tiene el récord de la mayor cantidad de sencillos Top 10 para una artista femenina británica en la historia del Reino Unido, con un total de 13.

La británica previamente fue anfitriona de los EMA, en 2017, donde recibió varias nominaciones y fue honrada con el Premio "Power of Music".

"Rita Ora es una de las favoritas de MTV/EMA desde hace mucho tiempo y, junto con el talentoso Taika Waititi, estamos absolutamente seguros de que este poderoso dúo preparará el escenario para una electrizante noche de celebración musical mundial", dijo Bruce Gillmer, Presidente de Música, Talento Musical, Programación y Eventos en Paramount, y Director de Contenido Musical para Paramount+.

Por su parte, Taika Waititi es un cineasta ganador del Premio de la Academia. Su película Jojo Rabbit recibió seis nominaciones al Óscar, incluida la de Mejor Película, y le valió una estatuilla al Mejor Guión Adaptado.

Entre sus películas destacadas figuran ´Thor: Amor y Trueno´, ´Thor: Ragnarok´, ´Hunt for the Wilderpeople´, ´What We Do in the Shadows y Boy´.