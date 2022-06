Ricky Martin te dice cómo cuidarte ¡como todo un papacito!

De hecho, recientemente brilló con toda su energía en el escenario en la Gala amfAR (The Foundation for Aids Research) en Cannes, asociación que lucha para erradicar el VIH.

"A papi siempre lo he visto como un hombre elegante y con estilo impecable, con su corte de pelo, barba bien cuidada y el perfume no puede faltar, oler bien es importante.

"También recuerdo con mucha nostalgia cuando mi abuelo utilizaba una brocha para untar la crema de afeitar y me acuerdo cuando lo veía en su ritual meditativo. Creo que de abuelo saqué esa disciplina de andar siempre poniéndome mis cremas y cuidándome la cara", comenta el boricua.

Pero a los 12 años, con la adolescencia, no se cuidaba la piel y tuvo problemas de acné, hasta que aprendió la importancia del cuidado personal.

"Por mucho tiempo se decía que los hombres no teníamos que preocuparnos del cuidado personal. Pero yo he aprendido que hay que cuidarse física y mentalmente, ya que es vital para poder navegar con todo lo que sucede en nuestras vidas", explica el portavoz y socio de la firma de cuidado personal Kumiko Skincare, que está basada en las propiedades del té matcha.

"El simple hecho de dedicarte unos minutos todos los días y darte un cariño, bien sea con cremas para hidratar la piel, hacer ejercicio, estar con la familia o meditar, es algo muy beneficioso no sólo para los hombres, sino para todo el mundo. Es lo que a mí me ha hecho tener una vida más llevadera dentro de la locura que es mi carrera", agregó la estrella.

Y su rol como padre

Respecto a sus retoños, aunque es muy receloso de su vida privada, Ricky esboza una sonrisa.

"Su presencia es el mayor regalo que me pueden dar. El tiempo pasa demasiado rápido, un día son bebés y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ya son adolescentes.

"Es por esto que para mí es muy importante estar con mis hijos. Si tengo trabajo, o me los llevo conmigo o no permito que la agenda me aleje de ellos por más de tres días. Esto ha sido así desde que nacieron y no va a cambiar", concluye Ricky.