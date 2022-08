Revelan cómo fue el accidente de Eugenio Derbez y los daños que sufrió

El jueves, la esposa de Derbez, Alessandra Rosaldo, emitió un comunicado en el que informó que el actor sufrió un accidente y que sería sometido a una cirugía. Sin embargo, no dio detalles del accidente.

Fue mediante un enlace para el noticiero de Azucena Uresti en Milenio, donde la periodista María Luisa Valdés Doria dio a conocer lo sucedido al actor.

"Eugenio Derbez tuvo un accidente y, al parecer, fue el hombro, pero de lo más curioso del accidente, pues es que, al parecer, fue jugando juegos virtuales. Se rompió el hombro en varios pedazos y será intervenido", indicó la conductora de Multimedios Televisión.

Señaló que la operación no compromete su salud. "No fue accidente de tránsito, en el comunicado dice que la operación es complicada, pero es por lo mismo del hombro, no compromete su salud", añadió la periodista.

En el programa Hoy de Televisa se informó que el actor se había lastimado el hombro, pero aún no lo habían sometido a una operación.

¿Qué le pasó a Derbez?

De acuerdo con el comunicado, publicado en las cuentas de Instagram de Derbez y Rosaldo, el actor y comediante está fuera de peligro y se espera un largo y difícil proceso de recuperación, por lo que debería estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación.

"En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo", señaló.