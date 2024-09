Mario Bezares y Ricardo Peralta hablan del choque de Gala y Marcelo

La tensión en "La Casa de los Famosos México" alcanzó niveles críticos durante la gala, protagonizada por el exparticipante Adrián Marcelo y la actriz Gala Montes. El pleito se desató luego de que la conductora del programa, Odalys Ramírez, interrogara al influencer sobre sus comentarios y actitudes del domingo anterior, tras la salida de su compañera Gomita, lo que provocó una acalorada discusión entre Marcelo y Gala.

La protagonista de "El Señor de los Cielos" acusó a Adrián Marcelo de misoginia, en respuesta a su intento de justificar la frase "una mujer menos para maltratar", que él había calificado como una ironía. "No deberías estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces", afirmó Gala, dirigiéndose a Marcelo.

Marcelo, por su parte, hizo comentarios sobre la relación de Gala con su madre, Crista Montes, y su historia personal, lo que llevó a la suspensión de las dinámicas del programa. Posteriormente, se confirmó la salida de Adrián Marcelo del reality show.

La tensión también se reflejó entre otros concursantes, como Mario Bezares y Ricardo Peralta. Aunque al inicio del reality no parecían conectar, ahora han demostrado haber limado asperezas. Durante la transmisión, se vio a ambos en el patio, donde se abrazaron mientras discutían el enfrentamiento entre Gala y Adrián.

"Qué fuerte", comenzó Ricardo, quien añadió que había intentado calmar a sus compañeros del cuarto Tierra en varias ocasiones debido a sus actitudes hacia el cuarto Mar. Mario Bezares comentó que, en su opinión, las palabras de Marcelo eran muy certeras: "Es muy agudo, demasiado agudo el cab... y sabe dónde dar, y lógico que truenan", refiriéndose a lo sucedido con Gala.

Bezares también recordó que aconsejaba a sus compañeros no caer en provocaciones. "No se enojen. No se enganchen", recomendó. Además, destacó que las palabras de la conductora Odalys Ramírez, al pedirle a Marcelo que hablara sobre el tema, fueron importantes, ya que expresó sus dudas desde su rol como conductora y mujer. "Es que volvemos a lo mismo. Hay ironías e ironías, y bromas y bromas. No puedes hacer un sarcasmo de esa índole, sabiendo cómo están los movimientos (de mujeres)", dijo Bezares.

Ricardo añadió que, en ocasiones, no comprendía los comentarios de Adrián Marcelo hacia los demás. "En mi 'ha sonado' hay este hombre que no se calla", mencionó. Finalmente, Bezares concluyó que la dinámica del programa ya no era agradable, ya que se trataba de jugar el juego, no de señalar defectos o insultarse.