El rapero Mc Davo revela que fue estafado por 200 mil pesos

El rapero mexicano Mc Davo denunció en redes sociales haber sido estafado, perdiendo una considerable suma de dinero mientras intentaba remodelar la cocina de su hogar.

El cantante explicó que decidió contar su experiencia tras enterarse de que el actor Germán Ortega, de los Mascabrothers, también había caído en manos del mismo estafador. Ahora, el intérprete de "Por mi México" está decidido a encontrar al responsable.

En un video compartido en TikTok, Mc Davo expresó su frustración por la situación y explicó que el estafador, aparentemente identificado como Carlos Ferreira, le robó 200 mil pesos. Según su relato, Ferreira sabe cómo ganarse la confianza de sus víctimas, creando una fachada de ser una persona confiable.

El rapero relató que todo sucedió en su casa de Monterrey, donde el defraudador se presentó con una oficina aparentemente formal. "Yo mandé a gente mía para que verificara si era realmente su oficina, si era un lugar donde se trabajaran cocinas, y efectivamente lo era, pero no era (propiedad) de él", recordó.

Además, Mc Davo se dio cuenta de que el estafador pide prestados coches elegantes para dejar una buena impresión al presentarse en los hogares.

Tras el primer depósito para los materiales de su cocina, el estafador comenzó a trabajar a medias. Cuando Mc Davo le entregó un segundo pago, el defraudador comenzó a poner excusas para no continuar con el trabajo. "El hijo de la chin... en la tercera me dijo: 'Oye, lo que le vas a comprar a Home Depot, en tarja y parrilla, a mí me hacen un descuento. Mira el precio que a mí me dan', y me bajaba como el 15% o el 20% (en los precios) y me convenció de depositárselos a él".

Mc Davo reiteró que hacía pública su experiencia con la esperanza de evitar que más personas cayeran en estafas similares. "¿Cómo te sentirías tú si alguien te quita 200 mil pesos? No son cualquier cosa, y pues el destino me puso el video del Mascabrother", comentó.

Finalmente, el rapero afirmó que este sería un buen momento para colaborar con Germán Ortega en la búsqueda de justicia. "Si alguien sabe de Carlos Ferreira, avísele y mándele este video, que vamos por él. Se la vive en Puebla, Querétaro, Ciudad de México. Si tiene familiares, díganle que nos debe 200 mil pesos a mí y al Mascabrother. Y ve tú a saber a cuánta gente sin seguidores no ha estafado", advirtió.