Defiende Sheinbaum estrategia 'antichatarra'

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la estrategia para evitar la venta de productos chatarra en las escuelas.

"Luego me dicen ahora, me dijeron, hace un rato ¿Por qué quitaste los dulces de la escuela? Pues porque comer mucho dulce hace mucho daño a la salud, fíjense, somos el país, y eso no está bien, de los que tienen más diabetes infantil, de los que tiene más problemas tiene con la alimentación, y eso es por ingerir muchos dulces, muchos refrescos", dijo en su discurso

"Está bien que haya, pero el abuso siempre está mal, entonces por eso pues quitamos los dulces de la escuela, hay que decirles a los niños y a las niñas que hay que comer sano para tener una vida sana", añadió.

La Mandataria puso en marcha en Aguascalientes el programa de vivienda de su Gobierno, que, dijo, estará a cargo del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda y el Fovisste.

"El Infonavit va a simplificar las acciones para recibir los créditos, los apoyos, pero durante muchos años el Infonavit solo dio créditos, dejó de construir viviendas. Ahora el Infonavit no solo va a dar crédito, sino que va a construir vivienda, para que realmente se acceda a la vivienda, no al crédito solamente porque se daban $500,000 de crédito y luego a veces la vivienda era muy cara y no había manera de ocupar ese crédito, ahora se va a construir vivienda para acceder a la vivienda no solo al crédito", explicó.

"¿Qué más va a ser el Infonavit? Pues fíjense, durante muchos años antes de que llegara el presidente (Andrés Manuel) López Obrador , le mandamos un saludo desde aquí hasta Palenque, antes del 2018 el Infonavit daba créditos y supuestamente acceso a la vivienda con créditos impagables, la gente pedía un crédito del Infonavit accedía a una vivienda a veces y a veces no, porque en aquellas épocas hubo mucha corrupción y después seguía pagando y pagando y pagando el trabajador o la trabajadora y nunca acababa de pagar, es más, en la mayoría de los casos cada vez se debía más".

Sheinbaum recordó que tras un cambio a la Ley del Infonavit para dar la vuelta a esa forma de dar los créditos, 4 millones de familias que tenían deudas con el Infonavit ahora se les están bajando esos créditos y se les está disminuyendo la tasa de interés.

"Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, aquí se han beneficiado a 73 mil derechohabientes", aseguró.

Las casas, añadió, ya no serán minicasas de 35 metros cuadrados.

"Ahora como mínimo 60 metros cuadrados en todo el País, el Fovissste igual va a iniciar a construir viviendas, la Comisión Nacional de Vivienda está lleno los servidores y servidoras de la nación, andan por aquí, no sé si andan por aquí, que un aplauso, porque son lo mejor de nuestro gobierno y van viendo las necesidades en las zonas de mayor necesidad económica, bueno para acceder un crédito de Conavi, es casa por casa, o pueden entrar al portal de la Conavi, con préstamos a 0% de interés sin intereses", detalló.

"Porcentaje pequeño de lo que gana la familia, de esa manera estamos haciendo de la vivienda un derecho humano, un derecho socia,l porque durante años se vio la vivienda social como un negocio, con mucha corrupción, para nosotros la vivienda es una necesidad de las familias, no es una mercancía, no es un privilegio es un derecho del pueblo de México y por eso ya está en la Constitución, que la vivienda es un derecho y los gobiernos estamos obligados a construir vivienda para el beneficio de las y los mexicanos".

En el evento, la Gobernadora panista Tere Jiménez fue abucheada al inicio de su discurso.

Sheinbaum se levantó de su silla, tomó el micrófono y pidió respeto para la Gobernadora.

La Mandataria estatal ofreció su apoyo a Sheinbaum en sus programas de Gobierno.

"Este municipio la recibe con los brazos abiertos, queremos trabajar con usted para que en este país la gente pueda contar con el apoyo de su gobierno, le agradecemos su visita y celebramos este apoyo, para seguir construyendo un país más justo, próspero con oportunidades para todas y todos", dijo Jiménez.

"Nos sumamos a tu meta de vivienda a nivel nacional, cuenta con el Gobierno del estado, actualmente estamos construyendo 16 nuevos proyectos de vivienda, en la capital contamos con más de 10 que permitirán brindar 10 mil hogares".