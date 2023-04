Richie no es un santo, está enfermo: Mau Nieto

DA SU VERSIÓN

"Voy a hablar de mi punto, porque ya estoy hasta la madre de insultos a mí y a mi esposa. Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento. Llegó en un estado muy inconveniente, deplorable, no soy un experto, ni voy a afirmar que venía drogado, pero llegó muy agresivo y distinto al Richie que invitamos", escribió.

En videos compartidos Ricardo O' Farrill sale acompañado de cuatro guaruras que intentan entrar a la boda de Mauricio Nieto y Carla Fernández.

"Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron y al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna, empujó y lastimó a Samantha, mi Wedding Planner, ofendió a mi esposa por mensajes, me amenazó", agregó.

"Tengo un audio de 4 minutos que por respeto a él y su familia no voy a subir. Yo seguía pedo de la tremenda boda que fue, y le contesté. A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó. Yo no voy a hacer públicos sus mensajes, pero está enfermo y le ofrecí mi ayuda. Aquí estaré cuando salga de donde sea que esté", terminó.

La familia de Ricardo O' Farrill compartió que ellos y un equipo de profesionales están cuidando al standupero, hasta el momento se desconoce su estado de salud.