Pancho Barraza sufre aparatoso accidente, pero logra salir ileso

HECHOS

Los hechos sucedieron la tarde de este martes, cuando el intérprete de "Música romántica" se impactó en su lujoso coche, marca Porsche, el cual quedó completamente destrozado; sin embargo, afortunadamente el llamado "poeta del amor" logró salir completamente ileso.

Fue a través de un comunicado oficial, publicado en las redes oficiales del artista, donde se dio a conocer la noticia y se detalló, además, que Barraza ya fue revisado por personal médico, quienes dieron fe que se encuentra en perfecto estado de salud y sin un solo golpe que requiera de mayores cuidados.

"El carro se despedazo, yo estoy bien"

Pancho Barraza sufre un accidente automovilístico en la carretera de Mazatlan ,se encuentra en buen estado de salud.

El cantante grabó un video para informar a su familia y mediante un comunicado de prensa se dieron detalles de la situación pic.twitter.com/CbFeVwbaBw — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 10, 2023

El documento, aunque no da mayores detalles sobre el incidente, sí fue acompañado por varias fotografías en las que se muestran los daños que sufrió el vehículo y se observa que el impacto más fuerte se lo llevó del lado del copiloto, donde se desprendió parte del frente, los faros y puertas; además de un fuerte golpe en la parte trasera.

Minutos más tarde, Barraza compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, para compartir cómo se encuentra, agradecer las muestras de cariño que ha recibido y pedirle a su público que no se preocupe. Además, confirmó que aunque sí se trató de un accidente bastante grave, está a salvo y bien.

"Es verdad, tuve un accidente bastante aparatoso, ustedes pueden ver el vehículo destruido en redes sociales, pero bendito sea Dios, yo no tengo ni un rasguño", dijo con una sonrisa en el rostro. "Estoy bien. Algo tengo que hacer aquí en la vida, Dios no me ocupa por allá", agregó.

Sin dar mayores explicaciones sobre lo sucedido en la carretera, el cantante destacó que tanto física como emocionalmente no presenta ningún daño, por lo que los compromisos que ya tenía pactados para este fin de semana se llevarán a cabo tal cual y estaban programados: "No se preocupen, soy su Pancho Barraza, ese que ustedes quieren ver", finalizó.

Como era de esperarse, fans, colegas y amigos del ámbito grupero no tardaron en expresarle su cariño y sobre todo agradecer que este lamentable hecho no haya tenido ninguna consecuencia trágica, ya que recordemos que hace tan sólo unos días, el cantante Carlos Parra perdió la vida mientras manejaba de Phoenix hacia Sonora.