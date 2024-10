Daniela Luján, Martín Ricca, María Chacón e Imanol regresan juntos

La nostalgia es uno de los tres "ingredientes" que forman parte de "Papás por conveniencia", telenovela en la que Rosy Ocampo reúne a Daniela Luján ("Luz Clarita") y Martín Ricca "Cómplices al rescate", quienes se visten igual que en "Amigos x siempre", así como María Chacón y Miguel Martínez ("Alegrijes y rebujos"), e Imanol ("El niño que vino del mar").

También participan Ernesto Laguardia y Adriana Fonseca, quienes vuelven a ser pareja, y Cecilia Gabriela, de nuevo como villana, además de José Ron, Ariadne Díaz, Ferdinando Valencia, África Zavala.

La historia, que se transmite a las 20:30 horas por Las Estrellas, plantea tres temas esenciales, de acuerdo con la productora.

El primer objetivo es abordar los nuevos conceptos de familia.

"Actualmente 40% son así, hay nuevos tipos de familias, como familias reconstruidas, familias unipersonales...".

El otro elemento, agrega, es la nostalgia: Reconectar a los televidentes con los entonces protagonistas infantiles de los melodramas producidos por Nicandro Díaz ("Carita de ángel") y Mapat ("El niño que vino del mar"), que han traído de regreso a la tv.

Y el tercero, explica, la música de estas historias, realizada por Alejandro Abaroa, y que remasterizó y adaptó para "Papás por conveniencia" y que lanzarán en un soundtrack.

Como parte de la misión es tener un impacto social, Ocampo aborda el tema de la prevención del embarazo (particularmente adolescente), la violencia intrafamiliar y las enfermedades de transmisión sexual, a través de los personajes interpretados por José Ron, Ariadne Díaz, que son la historia romántica, así como la pareja conformada por el personaje de Luján, quien congela sus óvulos, y el de Ricca, y de María Chacón, quien se convierte en mamá de tres.

"Será acercarnos a los adultos jóvenes, que con tantas opciones de entretenimiento ya no ven televisión, pero que recuerda a estos actores".

Para Ocampo, quien lideró el área de Televisa Niños en los años 90 y principios de los 2000, haber sido plataforma para estos artistas que hoy son adultos jóvenes con una carrera sólida es un orgullo.

"Fuimos el primer paso para sus carreras. Los niños brillan con su propia luz, pero me siento muy honrada".

Combinar diversión con temas sociales ha sido la tarea de Rosy Ocampo, quien además de celebrar 40 años de carrera, decidió compartir "la receta" para hacer que una telenovela cumpla las dos funciones de manera orgánica, en "Showrunning para el entretenimiento con impacto social", que elaboró en colaboración con El Instituto, la agencia de investigación de mercados y audiencias.

"El libro surge de esa necesidad de crear contenidos. Recopilamos el método de trabajo, la generación las ideas. Se cuentan anécdotas de, por ejemplo, cómo se gestionó en 'Amigos x siempre' el tema del síndrome de down, porque fue la primera historia en hablar de ello porque había un prejuicio".

El objetivo, agrega la creadora de la saga "Vencer..." (el miedo, el desamor, el pasado, la ausencia y la culpa), es inspirar a la nueva generación en el desarrollo de contenido social.

"La idea es generar contenido de entretenimiento, personajes positivos, negativos, de transición, y siempre de la mano de instituciones, ONGs que den apoyo".

Este libro, dice, es un "un modelaje de errores", donde comparte experiencias, ejemplos y hasta las ocasiones en que han tenido que corregir antes de salir al aire, además de los resultados, pero plantea como algo esencial la conexión emocional para vincular el sentido social con el entretenimiento.

"Incluso en el proceso vemos: este personaje no me responde o no corresponde a estas características... En 'La fea más bella' teníamos el reto de hacer algo distinto. Incorporamos el tema de la comedia. En las primeras imágenes, Angélica no era tan 'fea' y cambiamos, y a la larga funcionó".