Reconocerán su activismo

La celebración honra a personas reconocidas a nivel mundial por su trabajo para proteger el planeta y la ceremonia tendrá lugar el 8 de octubre en Los Ángeles.

Eilish, artista ganadora de un premio de la Academia y un premio Grammy, y Baird serán honradas con el premio EMA Missions in Music, el cual las incluirá a una lista de celebridades que han sido reconocidas por EMA, entre ellas Adam Levine, Willie Nelson, Alanis Morissette y más.

Según The Hollywood Reporter, madre e hija serán distinguidas por su trabajo como modelos a seguir de comportamientos sostenibles, incluidas las iniciativas presentes en la gira mundial actual Happier Than Ever, de Eilish.

Juntas, Eilish y Baird crearon "Overheated", un componente adicional con actividades centradas en el clima que incluyen intercambios de ropa, proyecciones de documentales y charlas sobre veganismo como parte de un esfuerzo por comunicar temas relacionados con la moda sostenible y alentar a los fanáticos a participar. Fue organizado en colaboración con la organización benéfica de Baird, Support + Feed, que se enfrenta a la inseguridad alimentaria y la crisis climática con alimentos de origen vegetal.