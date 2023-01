Integrantes de RBD eliminan todo rastro de Poncho Herrera

Desde que se habló sobre el reencuentro de la banda, también trascendió que no estarían completos, ya que Alfonso Herrera no estaría presente, y es que el actor está completamente enfocado en su carrera en la pantalla chica y retomar su faceta como cantante no figura dentro de sus planes.

Tanto Poncho como sus excompañeros dijeron que se encontraban en buenos términos y se desearon éxito mutuo en sus diferentes proyectos; sin embargo, esta buena vibra podría no ser tan real como se aseguró, pues los fans se han percatado que el protagonista de "¡Qué viva México!" ha sido eliminado de todas las fotos de la banda.

En los últimos días, tanto Anahí como Christian Chávez han publicado algunas fotografías de sus tiempos como agrupación, pero lo que ha destacado es que, a pesar de ser imágenes en las que todavía eran seis integrantes, en ninguna de ellas aparece Poncho.

Sus fans reaccionan

Como era de esperarse, los fans y seguidores de la banda no tardaron en expresar su descontento por esta drástica medida, ya que consideran que el intérprete de Miguel Arango es una parte muy importante del proyecto, y aunque no esté presente no se les hace correcto "eliminar" su rastro.

"Así no esté Poncho, deberían de incluirlo en las fotos inéditas. No traten de vender un RBD de sólo cinco, no es justo por lo que brindó Poncho en la agrupación", "Cortando a Alfonso ¿por qué?", "¿Por qué recortas a Poncho? Él también fue una parte muy importante de RBD", "Por favor ya no corten a Poncho de las fotos", "No es necesario cortar a Poncho ya todos saben igual que no estará en el tour", son algunos comentarios que pueden leerse.