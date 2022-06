¿Quién es Sam Asghari, el hombre que llevará a Britney al altar?

En enero de 2017, la cantante hizo pública su relación, ya que posteó en instagram una fotografía con su ahora prometido junto a la frase "Happy new year", mientras en la imagen, Sam le rodea el cuerpo.

Como en toda pareja, ambos vivieron momentos felices y agridulces, pues juntos pasaron el momento en que Britney fue internada en un centro de salud mental en 2019, así como la pérdida de su bebé recientemente.

Britney expresó en diversas ocasiones que ella deseaba formar una familia con Asghari y por supuesto casarse.

¿Quién es Sam Asghari?

Asghari es un actor iraní que emigró, junto a su familia, hacia los Estados Unidos cuando tenía 4 años. Además de artista, también es un entrenador personal. El aspirante al mundo hollywoodense sufrió la separación de sus padres lo cual impactó en el entonces adolescente, y se enfocó a realizar deporte como el fútbol americano, que practicó de forma semiprofesional.

Sin embargo, el deporte no fue su única pasión, pues también acudió a castings para ser modelo, una sugerencia que le compartió su hermana, de acuerdo con la revista "Men's Health". A sus 21 años, Sam ya formaba parte de las pasarelas de el país norteamericano e incluso su imagen apareció en publicidades del Super Bowl.

El actor no tocó el mundo musical hasta que conoció a Britney, sino antes, pues tuvo un pequeño protagónico en el video "Work from Home", de la banda Fifth Harmony, de donde posteriormente salió la artista Camila Cabello.

El material de Fifth Harmony sólo fue el puente que lo conecto a su hoy esposa.