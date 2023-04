Queta Lavat se recupera y espera regresar pronto a TikTok

Su hija Teresa dijo a EL UNIVERSAL que la actriz de 94 años, en cuya filmografía se encuentran cintas como "María Isabel" y "Modisto de señoras", va mejorando día a día.

"Desde hace una semana ya estamos en casa, va despacito, está en etapa de recuperación y esperamos pronto empiece de nueva cuenta en TikTok", comentó.

Lavat, quien en 2018 fue galardonada con el Ariel de Oro a su trayectoria, por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, fue operada el mes pasado, con pronóstico positivo.

En redes sociales es un fenómeno, pues en TikTok donde da recetas de cocina, cuenta con más de 700 mil seguidores.

Lavat es una leyenda de la Época de Oro del Cine Mexicano. Su primer filme, "Las colegialas" (1946), lo hizo cuando tenía 15 años, cuando sin preparación de por medio se enfrentó a la dirección de Miguel M. Delgado, quien años después sería el realizador de cabecera de Mario Moreno "Cantinflas".

"Yo era bien portadita, correcta, para mí fue maravilloso hacer esa primera película aunque me daba miedo la cámara. Ya haciendo películas me fui acostumbrando a ella, digo, no fui a ninguna escuela de actuación, así que fui aprendiendo durante la marcha", externó a EL UNIVERSAL en 2019.