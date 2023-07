Edy Smol pide a Francisco Céspedes se disculpe con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

"Sería maravilloso ver de él, una muestra verdadera de humildad en la cual pide una disculpa pues sí al presidente de México por este exabrupto".

Ello luego de que, durante una entrevista en Hermosillo, Sonora, el cantautor le habría deseado la muerte al presidente de México a raíz de la invitación que hizo a su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel, para un 15 de septiembre.

"Una pena que el cantante #FranciscoPanchoCéspedes no pudiera entender que sus filias y fobias no tienen porque llegar a estas manifestaciones inhumanas, que sólo dejan un trago amargo a toda la sociedad que estamos buscando unir almas, no separarlas y mucho menos destruirlas", se lee en la publicación de Smol que se acompaña de un video.

Circulando a bordo de su vehículo, el crítico de moda reflexionó que "no hay razón, motivo o alguna circunstancia para desearle la muerte a absolutamente a nadie, yo creo que eso es llevar las filias y las fobias a un extremo que verdaderamente es lo más tóxico y nada sano".

En el video, insiste en que Francisco Céspedes le debe extender una disculpa pública a López Obrador.

"Me encantaría que entendiera que ese no es el camino, que sí siempre todos podemos externar con libre albedrío, qué es lo que nos gusta, no nos gusta, qué es lo que nos late", agregó al reprobar el deseo de muerte que Francisco Céspedes habría expresado al presidente de México.

Edgar Smolensky, mejor conocido como Edy Smol, es un crítico de moda con amplia trayectoria en dicha industria.

Entre otros programas ha participado en "Cuídate de la Cámara" y "Estilo DF", aunque también ha tenido apariciones en medios especializados a nivel independiente.

Además de la moda, el gurú ha mostrado su lado político apoyando a la Cuarta Trasformación y sus ideales.