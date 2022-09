Homenaje a Frida Kahlo

Como un homenaje a su arte, su historia y su lucha por la independencia femenina, Puma creó una colección inspirada en Frida Kahlo. Teniendo como imagen de campaña a la actriz Renata Notni, esta propuesta busca impulsar a todas las mujeres a través de la obra de la pintora mexicana.

La línea forma parte de la iniciativa ´She Moves Us´, la cual busca llenar de fuerza a las mujeres para que hagan lo que más les apasiona, mostrando su autenticidad y su voz.

"Quien me conoce sabe que siempre he sido fiel admiradora de Frida Kahlo; su historia me parece poderosa y es algo que me motiva muchísimo", compartió Renata Notni.

UN REFERENTE

Frida Kahlo es un referente del empoderamiento femenino, y ahora, su filosofía se plasma en prendas y calzado creados específicamente para las necesidades de las damas.

"Tengo la frase de vida de ´juntas somos más fuertes´ y realmente lo creo. Cuando conocí el movimiento ´She Moves Us´, que busca celebrar a las mujeres y empoderarnos entre nosotras para lograr nuestros objetivos, me pareció único", dijo Notni.

A LA MODA

Puma incluyó una silueta ´running´ diseñada especialmente para la horma femenina. ´Run XX Nitro Frida Kahlo´ es un tenis con un talón mucho más estrecho, específico para la mujer, un arco esculpido y un empeine más bajo; además incorpora una entresuela de espuma que brinda equilibrio, amortiguación y es duradera y ligera.

La colección también incluye un crop top con detalles tejidos en la espalda y gráficos florales, una chaqueta reversible inspirada en el retrato ´Las dos Fridas´ y unos leggings con costuras a contraste.

CELEBRA LA IGUALDAD

Además del proyecto ´She Moves Us´, Frida Kahlo forma parte de la nueva serie Female Artist de PUMA, una iniciativa que celebra la igualdad y potencializa internacionalmente las voces de las artistas femeninas.