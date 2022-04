Protagonizará Jason Momoa filme sobre 'Minecraft'

La estrella de Aquaman, Jason Momoa, está en pláticas para protagonizar una película de acción real de Minecraft. Jared Hess, quien anteriormente dirigió Napoleon Dynamite y Nacho Libre, estará a cargo de la dirección.

La noticia llegó de The Hollywood Reporter, que afirma que Warner Bros. está en "negociaciones finales" con Momoa sobre el papel. Aún no se sabe a quién interpretará Momoa en la película, aunque no hay muchos personajes con nombre en el videojuego de construcción. El jugador principal genérico se conoce como Steve y Alex, según el aspecto o género que se use.

El informe también indica que Warner Bros. está buscando convertir la película de Minecraft en una franquicia si la primera cinta logra ser exitosa. Recientemente, la franquicia de películas de Sonic the Hedgehog demostró que una serie de películas de videojuegos puede funcionar, con dos éxitos de taquilla.

El popular videojuego Minecraft fue lanzado en 2011 y se convirtió en un fenómeno mundial. Su éxito llevó a Microsoft a adquirir el desarrollador de videojuegos Mojang por 2 mil 500 millones de dólares.

El desarrollo de la película basada en Minecraft inició hace alrededor de una década. Shawn Levy (Una Noche en el Museo) y Rob McElhenney (Siempre hay Sol en Filadelfia) llegaron a encabezar el proyecto, pero ambos se retiraron de él.

En 2016, la película estaba en su etapa de guión. Desde entonces, ha tenido múltiples fechas de lanzamiento que van y vienen, los directores se retiran y en un momento se mencionó a Steve Carell como posible protagonista. Más recientemente, la película iba a ser dirigida por Peter Sollett de Raising Victor Vargas, con una fecha de estreno del 4 de marzo de 2022.