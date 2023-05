Rompe Priyanka Chopra Jonas moldes en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que se mudó a Hollywood en 2015, Priyanka Chopra Jonas no ha hecho más que trabajar .

"Es un personaje que definirá mi carrera, espero que la serie también lo haga. Como actriz, tener la oportunidad de realmente encabezar un proyecto y hacer gran parte del trabajo pesado, es muy importante, y esperamos crear e inspirar a más gente a poner a las mujeres en el timón de la televisión", contó en entrevista.

La actriz india de 40 años encarna a Nadia Sinh, una espía encargada de velar por la seguridad de la humanidad.

"Es un personaje 'rompe moldes', porque si piensas en el género, la mayoría de los espías son siempre hombres, y siempre son ellos los que hacen el trabajo pesado y tienen las frases buenas, las acrobacias y la acción", continuó.

Ganadora del concurso Miss Mundo en 2000, en Estados Unidos, Priyanka Chopra también encontró el amor, pues en 2019 se casó con el cantante Nick Jonas y el año pasado recibió a su primera hija, Malti Marie.

En esta etapa de su vida, la también cantante espera mantener un balance entre su trabajo y su familia.

"Me encanta lo que hago, he trabajado muy duro para estar donde estoy y también estoy muy agradecida con mi familia, quiero darles prioridad en todo momento, así que trabajo muy duro para asegurarme de que mi vida tenga un equilibrio", confesó.

Para la actriz de Guardianes de la Bahía (2017), trabajar con Anthony y Joe Russo, encargados de películas de Marvel como Los Vengadores: Endgame (2019) o Capitán América y el Soldado del Invierno (2014), significó una gran responsabilidad, pero sobre todo una oportunidad.

"Siempre quisieron que mi personaje estuviera a la altura del personaje de Richard y que tuviera un carácter femenino realmente fuerte y sorprendente. Me siento tan bendecida de que me incluyeran en las conversaciones. Siempre supe que Nadia tenía que tener un corazón, y creo que eso es lo bonito de la serie, es muy personal", añadió.

Citadel, que llegó a la plataforma el 28 de abril, es el inicio de una franquicia global que contará con numerosas series sucesivas que recorrerán el mundo a través de historias interconectadas.

Y será Priyanka Chopra Jonas la primera en mostrar a las mujeres en el mundo del espionaje de una manera diferente

"Hay muy pocas mujeres que hayamos visto en el pasado que hayan sido capaces de hacer algo como esto y hacerlo varias veces con éxito, especialmente en la primera línea de una franquicia, así que me siento muy capaz en este personaje", continuó.

Interpretar a Nadia, sin duda, ha sido uno de los grandes retos en la carrera de la protagonista de la serie Quantico: desde largas jornadas de entrenamiento hasta un rodaje que duró año y medio.

"Los Russo siempre nos dijeron que querían que nuestros personajes no fueran superhéroes. No tenemos superpoderes, somos humanos, así que querían que los actores pudiéramos mostrar nuestras caras y no sólo usar efectos visuales y dobles", aseveró.

También hará reír

Priyanka Chopra Jonas es una actriz camaleónica, y el público mexicano podrá comprobarlo a partir de este miércoles, cuando se estrene en salas la película Amor a Primer Mensaje.

Remake de la comedia romántica alemana SMS für Dich, la presenta como Mira Ray, una chica que, lidiando con el duelo por la muerte de su pareja, escribe mensajes al antiguo celular de este, desatando un enredo amoroso con el nuevo dueño del número.