Aseguran que Princesa Diana planeaba mudarse a EU

Lee Sansum, quien formó parte del equipo de seguridad que cuidaba a la Princesa y a sus hijos, Enrique y Guillermo, cuando estos viajaron a St. Tropez en julio de 1997. Sansum recuerda que la familia viajó en el yate de lujo del empresario Mohammed Al-Fayed, y que eran asediados constantemente por los paparazzi.

"La prensa era la ruina de su vida en todas partes, no solo en St. Tropez", escribe Lee Sansum en su libro "Protecting Diana: A Bodyguard's Story", que se publicó este martes.

"Ella me dijo: 'No hay nada que pueda hacer en el Reino Unido. Los periódicos allí me atacan sin importar lo que haga'. Entonces ella me dijo: 'Quiero irme a los Estados Unidos y vivir allí para poder alejarme de todo. Al menos en Estados Unidos les gusto y me dejarán en paz'".

Durante esta revelación, Lee Sansum, un ex contratista militar privado, supuestamente le preguntó a Diana si sus hijos, de entonces 15 y 12 años, viajarían con ella a Estados Unidos. Según Sansum, Diana explicó que la Familia Real nunca le permitiría llevárselos y que, si finamente se mudaba, "probablemente solo podría verlos en sus vacaciones de la escuela".

"Se notaba que Diana era una madre maravillosa, muy cariñosa y atenta con sus dos hijos, pero parecía que tendría que dejarlos a ambos en el Reino Unido para escapar de la prensa, que la perseguía sin descanso todos los días de su vida", escribe Sansum en un extracto del libro, retomado por medios británicos.

Renunciaría del Reino Unido

Lee Sansum relata que, tras varios días de escrutinio y acoso de la prensa en St. Tropez, la Princesa Diana supuestamente estaba dispuesta a decirle a los medios que renunciaría del Reino Unido para siempre.



"Estaba alarmado porque el acoso probablemente se multiplicaría por diez si les contaba una historia tan grande como esa", escribe Sansum en uno de los capítulos del libro. "El lugar estaría repleto de periodistas, desesperados por obtener fotos de la Princesa que estaba a punto de dejarlo todo para huir a Estados Unidos".