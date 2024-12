Ted Danson: Trayectoria y Premio Carol Burnett 2025

Por: Agencia Reforma

Diciembre 04, 2024 -

Ciudad de México.- El actor Ted Danson recibirá el Premio Carol Burnett 2025, en reconocimiento a su carrera en televisión y cine, durante la próxima entrega de los Globos de Oro, informó Deadline.

"Ted Danson ha entretenido al público durante décadas con sus interpretaciones icónicas que quedarán grabadas para siempre en la historia de la televisión", comentó Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro, en un comunicado de prensa.

"Su reconocida carrera es un testimonio de su notable talento y versatilidad como actor y guarda un parecido con la legendaria homónima del premio. Es un honor entregarle el Premio Carol Burnett 2025 para celebrar el tremendo impacto que ha tenido y sigue teniendo en la televisión", agregó.

El ganador de tres Globos de Oro es recordado por su papel como Sam Malone en la comedia de situación clásica Cheers, de NBC, que se emitió de 1982 a 1993. También fue muy celebrado su rol como Michael en la comedia de fantasía The Good Place. Su más reciente participación fue en Fargo, como el sheriff Hank.

Otros de sus roles más prominentes en televisión destacan las series Mr. Mayor, CSI, Becker, A Man on the Inside y Bored to Death, Magnum P.I. y Curb Your Enthusiasm.

En cine actuó en títulos como "Rescatando al soldado Ryan", "Tres Hombres y un Bebé", "Cuerpos Ardientes".

También se reconocerá su labor al defender varias causas ambientales, como el cuidado constante de los océanos y el cese a la contaminación y el calentamiento global.

Entre los ganadores anteriores del Premio Carol Burnett, creado en 2019, se encuentran la propia Burnett, Ellen DeGeneres, Norman Lear y el productor Ryan Murphy.

Danson y Viola Davis, quien se alzará con el premio Cecil B. DeMille de 2025, serán homenajeados en una cena de gala el próximo 3 de enero en el hotel Beverly Hilton, mientras que la edición 82 de los Globos de Oro se celebrará dos días después.