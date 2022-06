Por venganza lo exhiben

La imagen del futbolista y su acompañante fue subida a redes sociales por Katrin Zytomierska, influencer y dueña del restaurante, luego de que Piqué supuestamente se negara a saludar a su hijo amante del fútbol.

En la foto, el atleta lleva una sudadera con gorro, mientras que la chica usa una gorra blanca. Katrin, quien también es bloguera y presentadora de televisión en Suecia, con más de 169 mil seguidores en su cuenta de Instagram, criticó fuertemente al ex de Shakira.

TODO POR UN SALUDO

“Escúchame, perdedor”, escribió la influencer. “Probablemente la mayoría de las chicas en esta fiesta quieren acostarse contigo. Te veo e inmediatamente pienso en mi hijo. Fui clara contigo. Te pedí que saludaras a mi hijo. Dijiste: ‘no’. ¿Porque eres alguien que puede dominar una pelota?”.

“Eso no me impresiona mucho. Lo que me entristece es que la fama se te haya metido en la cabeza y eso es patético. Tú no eres todo eso, solo eres un tipo con pelota. Pero sabes que el karma es peligroso y te morderá en el trasero”.

Luego de que se empezara a viralizar tu post, Katrin cambió el estatus de su cuenta a “privado”. Sin embargo, habló con las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa sobre el encuentro.

ARROGANTE

“Le pregunté si podía saludar a mi hijo y me dijo que no. Un poco sorprendida le volví a preguntar y su respuesta fue la misma. No fue grosero, pero sí un poco arrogante”, puntualizó.

“Supongo que porque es un futbolista tan conocido... Pero no lo conocía hasta ese momento. Después tomé la foto para publicarla en mi Instagram”.

Varios medios españoles han tratado de identificar a la rubia de la foto, pero no han tenido suerte.