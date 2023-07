Hijo de Tina Turner fue arrestado por posesión de estupefacientes

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con la revista "People", los hechos tuvieron lugar en Alvin, Texas, el 6 de mayo. Además, se informó que Turner Jr. intentó ingerir los estupefacientes antes de que los oficiales pudieran arrebatárselos, lo que resultó en cargos adicionales por manipulación de pruebas. Dicha información fue expuesta por el capitán QT Arendell del Departamento de Policía de la zona.

Además, el famoso se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Brazoria en Texas, ya que no pagó la fianza de 70 mil dólares impuesta después de su arresto, según informó la policía al medio.

En el vehículo, el hombre iba acompañado de Jessica Salinas-Esquivel, quien también enfrenta cargos por posesión de metanfetamina.

Según los informes, el músico fue inicialmente detenido a las 12:09 am en un Ford Fusion 2013 blanco debido a una luz trasera rota. Sin embargo, durante la inspección del automóvil, las autoridades observaron que intentó consumir las drogas.

Ike Turner Jr., al igual que sus padres, ha tenido una trayectoria en la industria musical y formó parte de la banda tributo The Love Thang Band. Incluso, en el 2006, obtuvo un Grammy junto a su difunto padre.

La cantante Tina Turner, intérprete del tema clásico "What's Love Got to Do With It", falleció a la edad de 83 años, así se dio a conocer a través de sus redes sociales, según anunció su portavoz falleció cerca de Zúrich (Suiza); Tina es considerada como la "Reina del Rock" con una carrera musical de más de 50 años.

"Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza", se mencionó en un comunicado.

En su cuenta oficial de Instagram despidieron a la artista con una emotiva publicación:

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos. (Peter Lindbergh)", se lee en Instagram.

La revista "Rolling Stone" la clasificó entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos y también entre los 100 mejores cantantes. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y otra en el Paseo de la Fama de St. Louis; además, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll con Ike Turner en 1991, y en 2005, recibió el Kennedy Center Honors.