‘Plutarco’ su premio

Después de casi 25 años de entrega total, de picar piedra y explorar por diferentes géneros, Ricardo Margaleff encontró en su personaje de Plutarco el parteaguas que tanto buscó en su carrera.

El actor afirma estar eternamente agradecido con el productor y actor Jorge Ortiz de Pinedo, quien le confió este rol en la serie de comedia Una Familia de Diez, cuya aceptación derivó en la serie ¿Tú Crees?, que estelarizan él y Daniela Luján, su pareja de ficción.

25 AÑOS DE CARRERA

“Plutarco me ha dado muchas cosas. Es un personaje que siempre he abrazado muchísimo. Tengo algunos conocidos a quienes sus personajes los han llevado a ser quien son hoy, pero que de alguna forma los han dejado en el armario para probar otras cosas y yo siento que eso está bien”, expresó Margaleff, quien en 2024 cumplirá 25 años de trayectoria.

“En mi caso particular, además de poderme ir a hacer Me Caigo de Risa, donde soy Ricardo Margaleff, no Plutarco, pero siempre, cuando tengo la fortuna de volver a agarrar el personaje y apoderarme de él, lo hago con gusto”.

La divertida mancuerna que han creado Luján y él se nota en pantalla, tanto que asegura que el público los ha llegado a comparar con otras parejas del medio artístico.

PAREJA EMBLEMÁTICA

“Me encanta que siempre nos comparan con parejas emblemáticas de la comedia de nuestro País, es una delicia, un honor.

“Ahí tienes a ‘la Pecas y el Borras’ (de Los Beverly de Peralvillo), el mismo don Jorge Ortiz como Cándido Pérez y la ‘seño Silvina’. Que nos pongan en ese lugar ¡imagínate!, hasta se me pone la piel chinita de comentarlo”.

En Luján ha encontrado una gran compañera y actriz, quien además es su buena amiga y se apoyan mucho incluso fuera del trabajo. Está muy contento con la próxima boda de ella con el actor Mario Alberto Monroy.

Ahora que recién concluyó la segunda temporada de ¿Tú Crees? por Las Estrellas, la producción no les ha confirmado aún si habrá una tercera entrega, pero el actor y todos sus compañeros esperan pronto la buena noticia.

“Teníamos la corazonada que nos fuera bien. Daniela y yo teníamos cierta preocupación, responsabilidad y el deseo de que le fuera bien a la serie, pero nunca nos imaginamos que fuera de esta forma. Plutarco y Gaby son personajes muy queridos”, expresó.