Le responde a Alfredo Adame

Luego de que Alfredo Adame criticara a Wendy Guevara y a Nicola Porcella, recientemente, la ganadora de "La Casa de los Famosos" salió a responderle.

Un reportero se acercó para preguntarle qué era lo que pensaba acerca de lo que dijo Adame sobre ella y su excompañero, por lo que sin un pelo en la lengua contestó: "Que Dios lo bendiga, y que ojalá pueda rejuvenecer para que tenga trabajo. A todos se nos pasa nuestro tiempo, al señor ya se le pasó. Pero, que Dios lo bendiga y le vaya bien."

Aunado a ello, también mencionó que no va a respetar la trayectoria de nadie que no respete a las nuevas generaciones.

"No le voy a respetar la trayectoria a nadie, porque ellos no respetan la de nosotros. Somos nuevos aquí en el medio, y luego van a llegar otros nuevos y yo tengo que aceptarlo, no les voy a andar poniendo el pie y queriendo que me alaben los otros influencers que vienen atrás de mí, porque así no es la vida", agregó.

En el programa Todo para la Mujer, el ex galán de telenovelas llamó "ídolos de barro" a Wendy y Nicola, luego de haber cuestionado si tenían alguna preparación para estar en la industria del entretenimiento. Además, destacó la baja venta de boletos que tuvieron los shows de Wendy con las Perdidas.

"De repente endiosan a una persona que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó", expresó.