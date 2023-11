Pensó Esmeralda Pimentel en suicidarse por adicción a drogas

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Esmeralda Pimentel confesó que tuvo pensamientos suicidas, tras tener una adicción a las drogas y ver cómo poco a poco iba perdiendo su carrera.

"He pasado por momentos muy luminosos y por otros bien darks, las drogas y después intentar suicidarme, el abuso, también he recibido muchísimo amor. Me considero una persona sumamente afortunada, pero creo que la respuesta es aprender a pedir ayuda", comentó en el podcast El Rincón de los Errores.

La estrella de El Color de la Pasión reconoció que se acercó a las drogas, porque buscaba tener un desfogue que la hiciera sentir en libertad, pues estaba muy concentrada en su trabajo y quería descansar su mente, pero todo cambió cuando empezó a tener una adicción que la hizo dejar de ir a llamados por su aspecto.

"La época en la que contacté con las drogas, con las adicciones, porque fue una época muy oscura. Hubo un momento en el que me quedé en ceros económicamente, estaba muy mal, sumida en mucha oscuridad, en una relación muy tóxica también", declaró.

Pimentel, de 34 años, reveló que uno de los factores por los que se alejó de las drogas fue porque ya no tenía dinero para pagarlas y también veía cómo su mundo se iba desmoronando.

"Lo dejé porque ya no había dinero, porque ya me estaba afectando mucho, ya no podía grabar, por ejemplo. Sí, también soy muy tajante o todo o nada, ni siquiera fue gradual", declaró.

El podcast El Rincón de los Errores está conducido por Marimar Vega y Efrén Martínez.