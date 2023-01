Revela Daniela Luján que pensó en planear su muerte

Confesó que aunque le costó trabajo asimilarlo, tras darse cuenta de su estado buscó ayuda profesional, donde le detectaron que su padecimiento es la depresión funcional.

"Fue como un gran shock para buscar ayuda y fue que decidí ir al psiquiatra. Me agota cabrón.

He tratado de ser obsesivamente feliz, que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo y sacarles el aprendizaje, que para eso están las emociones. () El punto es que, bueno, eso tenía yo como desde prepandemia", añadió.