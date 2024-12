Adrián Uribe: Consentido de la taquilla

Por: Agencia Reforma

Por segundo año consecutivo, Adrián Uribe es el consentido de la taquilla mexicana, de acuerdo con reportes de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

En 2023, su filme "Infelices Para Siempre" fue el segundo título mexicano que más personas llevó al cine, sólo detrás de "Radical", mientras que este año su cinta "El Candidato Honesto" se posiciona como la más exitosa en recaudación, con alrededor de 102.6 millones de pesos, según su distribuidora Videocine.

Pero hasta hace poco contaba una historia distinta.

"Hace cinco películas dudaba de seguir haciendo cine; a una película mía que se estrenó en cines le fue muy mal. Yo decía: ´claro, la gente no quiere pagar por mí un boleto porque me ve gratis´, era mi pensamiento. Es muy fácil paralizarte con el miedo y el fracaso", recordó Uribe.

El conductor, quien por años fue talento exclusivo de Televisa, se formó en una época donde había una marcada distinción entre los actores que hacían cine y los que hacían televisión, ya que éstos eran comúnmente desdeñados.

Los juicios contra él eran más grandes al ser reducido a su personaje más popular, "El Vítor", tan grande que con este no sólo hacía segmentos cómicos de "La Hora Pico", sino también conducía programas como "100 Mexicanos Dijieron".

Uribe no reniega de ese papel e incluso tiene afianzadas campañas publicitarias para el próximo año como el simpático microbusero, pues siempre supo que podía dar más.

"La gente te encasilla si tú lo permites. No es que me encasillaron, tú colaboraste, de alguna manera tenías cierta comodidad. Para mí lo más fácil sería seguir haciendo ´100 Mexicanos...´, seguir haciendo ´Nosotros los Guapos´, pero siempre fui de ´lo que sigue´.

Quería hacer cine, teatro, tratar de retarme para hacer cosas que me sigan haciendo mejorar como artista. Desde hace 35 años que empecé en este negocio no he dejado de hacer lo mismo: cada proyecto, con todo el amor del mundo, ser profesional, dar lo mejor que yo pueda", indicó el comediante.

El riesgo que el protagonista de "Como Tú No Hay Dos" corrió este año fue dar vida a un político en un filme estrenado muy cerca de las elecciones presidenciales de México, en "El Candidato Honesto".

La apuesta fue exitosa, como lo demuestra que se convirtió en la máxima ganadora de los premios Canacine, con cuatro estatuillas, incluida la de Mejor Actor, el primer premio fílmico del comediante.

Uribe considera riesgoso hablar de política, pero disfrutó dar vida a un hombre en campaña que, por brujería, no puede mentir, ya que fue para él una catarsis como ciudadano.

´TODOS NOS PODEMOS EQUIVOCAR´

NO ES DURO CON DERBEZ

Para Adrián Uribe, la crítica que su amigo Eugenio Derbez hizo al trabajo de Selena Gómez en la película "Emilia Perez" fue un error, pero sin mala intención.

El protagonista de "No Se Aceptan Devoluciones" calificó, en una entrevista, de indefendible la actuación de la cantante. Tras generar críticas y polémicas, el mexicano se disculpó.

"Conozco a Eugenio y es un gran ser humano; yo creo que jamás lo dijo con ganas de ofender, más él, que ha sufrido mucho hate (odio). Él admite que se equivocó, todos nos podemos equivocar. Ni hablar, son aprendizajes que la vida te pone", opinó Uribe.

El actor se dijo muy ansioso por ver la cinta musical de Jacques Audiard, y ya está en su lista de obligadas para el 2025.