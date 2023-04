Pedro Sola revive la vez que confundió la mayonesa

Fue en punto de las 11:00 horas cuando Pedrito publicó un tuit que causó furor entre sus seguidores, pues en él anunciaba que ya tenía cuenta de TikTok, por lo que invitaba a sus fans a que vieran su primer contenido.

En el primer TikTok que compartió, el conductor relató cómo sucedieron los hechos en torno a la famosa anécdota en que confundió la marca Hellmans, que había pagado para ser promocionada durante una de las emisiones del show, con Mccormick, equívoco por el que, todavía hoy, décadas más tarde, siguen en la memoria del público, pues las nuevas generaciones conocen a Sola por aquel video, viralizado en redes sociales.

El también economista explicó que los programas de televisión son subsidiados por aquellas marcas que pagan para que sus productos sean anunciados.

Y aunque el presentador de TV dijo que estaba acostumbrado a participar en este tipo de promociones, debido a que las realiza desde hace 27 años, cuando se emitió en primer programa de "Ventaneando", también reconoció que eso no evitó que cometiera el grave error de confundir la marca de mayonesa que había pagado por publicidad por otra.

"En este momento, las menciones son grabadas, pero, en aquella época, todo era en vivo, amigos, entonces sí... que la regué", recordó.

"Que me dicen: ´-Pedrito, hoy te toca el comercial de la mayonesa´, me paro en una mesa y entonces me dice el productor: ´-Pedrito, en el momento que dices (la marca), pinchas el pedazo de pechuga y lo embarras de mayonesa y te lo echas en la boca´".