Arranca 2025 con proyecto: Pide paz para Sinaloa

Por: Agencia Reforma

Enero 01, 2025 -

Ante la violencia que se vive en Sinaloa, la tierra que la vio nacer, Paty Navidad se privó de visitar a su familia como suele hacerlo en las fiestas de Fin de Año; mejor, la convocó a reunirse en su casa, en la Ciudad de México. Como buena amante del arte culinario, Paty se esmerará en consentir a sus seres queridos con deliciosos platillos, donde no puede faltar el pavo.

"Normalmente a mí me gusta hacer la cena, nos reunimos todos en familia, porque soy muy familiar. Me gusta desde inyectar el pavo días antes o preparar pierna al horno, lomo relleno, con la ayuda de mis hermanas y mi mamá", expresó la también cantante.

DECLINA VISITAR SU TERRUÑO

"Este año no la pasaré en Sinaloa, se van a ir todos a la Ciudad de México conmigo. La situación está un poco complicada, desgraciadamente, en mi tierra. Así que nos vamos a reunir en mi casa".

Por eso, además de salud para este 2025, lo que más quiere y pedirá como deseo de Año Nuevo es que vuelva la paz en su amado Sinaloa.

"Yo deseo que toda la gente que está pasando ahorita por momentos complicados de salud, tenga ese regalo divino de recuperarse, que haya sanación. Pero también deseo paz, empezando por mi tierra, por Sinaloa. Deseo que en 2025 haya paz, armonía, que nuevamente se recupere lo que somos en esencia los sinaloenses, gente de paz", compartió.

NO BUSCA GALÁN

A sus 51 años, Paty ya no busca un galán que le endulce el oído, porque más allá de desear que llegue a su vida un hombre guapo y con dinero, lo que valora es la honestidad y lealtad del ser humano.

Aunque está soltera, aseguró que no está sola, pero que antes de amar al alguien más, ya aprendió a quererse así misma.

"Yo ya no busco porque cuando uno busca, luego te llega cada cosa", comentó entre risas la artista.

"No busco, pero sí valoro cuando a mi vida llegan seres humanos increíbles, voy valorando la honestidad, la lealtad. Valores que se han perdido en todo tipo de relaciones, no solo de pareja. Obviamente quiero a alguien honesto, leal y sincero, pero también con un buen sentido del humor. Me gusta la gente trabajadora, con metas, sueños y que trabaja para realizarlos.

LA MÚSICA LA LLAMA

Aunque mucha gente la ubica como actriz, una faceta que Paty ha desarrollado muy bien en exitosas telenovelas, aclara que primero fue cantante, ya que desde los 9 años ya cantaba y sabía que se dedicaría a esto.

Pero como no le ha sido fácil ganarse un lugar en el medio musical, no ha podido ser una intérprete constante.

Afortunadamente llegó a su vida la propuesta de ser parte en 2025 de Voces de Reinas, concepto musical que compartirá con Laura Zapata, Érika Alcocer y Liliana Rodríguez, la hija del cantante José Luis Rodríguez "El Puma".

"Me encanta que estaré con grandes estrellas e intérpretes. Son personalidades a las que quiero y admiro mucho, me siento muy afortunada, nerviosa, pero feliz", expresó.

NUEVO PROYECTO

