Parejas abiertas de Hollywood

El amor viene de muchas formas, y aunque el común de las parejas busca relaciones monógamas, es decir, de una persona a la vez, hay muchos otros que no comparten este amor por el compromiso.

Por ejemplo, un estudio realizado por la app de citas, Second Love, reveló que cada vez más latinos están dispuestos a mantener relaciones abiertas, las cuales, contrario a lo conocido como poliamor, en donde una persona puede tener varias parejas afectivas con las que se involucra sentimentalmente (llegando incluso a casarse con más de una); se trata de estar comprometidas emocionalmente sólo con una persona, pero con la libertad de ejercer su sexualidad con más de una.

Esto se extiende a Hollywood, donde algunas de las estrellas son defensoras de experimentar algo más que la monogamia tradicional.

ETHAN HAWKE Y RYAN HAWKE

Casado desde 2008, el actor Ethan Hawke está muy comprometido con su esposa Ryan, pero ha hablado sobre las expectativas poco realistas que la monogamia pone en las relaciones. "La gente tiene una visión tan infantil de la monogamia y la fidelidad. ´Él lo engañó, así que él es malo. Ella lo engañó, así que ella es mala´, en oposición al reconocimiento de que nuestra especie no es monógama", dijo a la revista Porter. "La fidelidad sexual no puede ser todo en lo que dependas de tu relación".

Ethan Hawke y Ryan Hawke.

ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT

Aunque se divorciaron en 2016, Jolie y Pitt pasaron 13 años juntos y, según un informe del New York Daily News, mucho de eso tuvo que ver con una comprensión mutua de la libertad. "Dudo que la fidelidad sea absolutamente esencial para una relación", dijo Jolie a la revista alemana Das Neue. "Es peor dejar a tu pareja y hablar mal de él después. Ni Brad ni yo hemos afirmado nunca que vivir juntos significa estar encadenados. Nos aseguramos de nunca restringirnos".

Angelina Jolie y Brad Pitt.

MO´NIQUE Y SIDNEY HICKS

La ganadora del Óscar siempre ha sido sincera sobre su matrimonio con Hicks: tener sexo fuera de su relación no es algo que le preocupe, porque la fidelidad no define su conexión. "Cuando dije que tenía un matrimonio abierto, la gente saltó automáticamente al sexo. Pero he sido la mejor amiga de mi esposo desde que teníamos 14 años. Cuando decimos ´abierto´, somos muy honestos. No hay secretos. A menudo tienes personas que están casadas, pero son extraños, y nos negamos a ser esas personas", dijo la actriz en The Oprah Winfrey Show.

Mo´nique y Sidney Hicks.

WILL SMITH Y JADA PINKETT SMITH

La pareja de actores ha hablado abiertamente sobre su exploración de un matrimonio abierto y en 2021 Will Smith lo discutió en una entrevista con GQ.

"Las experiencias de las libertades que nos hemos dado y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta de amor". Los comentarios sobre el tipo de matrimonio de los Smith resurgieron cuando el rapero August Alsina, de 29 años, reveló detalles sobre su aventura extramatrimonial con Jada en una canción, afirmando que Will le dio su "bendición" para la relación.

La actriz conoció a Alsina, que en el momento de su relación tenía 23 años, a través de su hijo Jaden. Ella tenía 44.

Will Smith y Jada Pinkett Smith.

SHIRLEY MACLAINE AND STEVE PARKER

Shirley MacLaine se casó con Parker, un productor, en 1954. La pareja se divorció en 1982, pero MacLaine reveló en una entrevista en la revista People en 2016 que su matrimonio duró 28 años porque mantuvieron una relación abierta "Supongo que dirías ´practicó un matrimonio abierto´ en 1954, que fue otra vida. Nadie lo entendió, nosotros sí. Él vivía básicamente en Japón, yo vivía en Estados Unidos trabajando, y esto y aquello. Creo que esa es la base para un matrimonio duradero si realmente quieres hacer tal cosa", dijo MacLaine.

Shirley Maclaine and Steve Parker.

TOM FORD Y RICHARD BUCKLEY

El diseñador de moda y cineasta Tom Ford tuvo una de las relaciones más duraderas de Hollywood con su esposo periodista, Richard Buckley, quien falleció el año pasado por causas naturales. Fue amor a primera vista para la pareja que se conoció hace más de 30 años. Se casaron en 2014 pero, según Ford, su matrimonio no era estrictamente monógamo. El diseñador dijo en una entrevista de Arena que la monogamia es "artificial" y que no creía que fuera algo natural para él y su esposo.