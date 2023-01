Paola Rojas termina su ciclo en el noticiario Al Aire

A través de sus redes sociales, la famosa de 46 años, compartió su sentir por este adiós y agradeció al público que la siguió en el proyecto, esto antes de su última emisión a su cargo, ayer viernes 6 de enero.

"Está aquí todo el equipo, queremos despedirnos de ustedes, agradecerles su compañía a lo largo de estos años, ha sido de verdad una aventura increíble, inolvidable".

"Hay que celebrar los inicios, pero también hay que celebrar los cierres de ciclos. Gracias a este equipo, a la audiencia. Ha sido una aventura maravillosa el hacer este recorrido de su mano y este regalo se queda en el corazón, ese recuerdo se queda siempre en el corazón".

En su lugar se quedará en Al Aire el periodista Genaro Lozano "Gracias por esta oportunidad, por este programa que, en mi caso, me cambió la vida, me acompañó en momentos, los más difíciles. Me dio contención, me dio amor, me dio la amistad de gente que siempre será mi amiga y me dio esta posibilidad de estar cerca de ustedes" dijo también Rojas, quien concluyó su etapa en el programa con el tema principal sobre el enfrentamiento armado que se desató en Culiacán por la captura de Ovidio Guzmán.