No me estoy escondiendo.- Pablo Montero

"Entiendo el interés de los medios de comunicación por tener más información sobre el caso, sin embargo, al existir un procedimiento legal no me es posible emitir una declaración en este momento.

"Lo que les puedo decir es que soy inocente, que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad, acudiré", indicó el cantante y actor, por medio de un comunicado.

Insistió en que no hay una orden de aprehensión en su contra y que jamás le dio dinero a nadie para que desistiera de levantar una denuncia.

De acuerdo con una publicación de circulación nacional, Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nombre verdadero del intérprete, fue acusado por Ximena "N" por presunta violación, la cual habría sucedido el pasado 7 de enero en Tapachula, Chiapas.

La página de Facebook de la FGE de Chiapas confirmó que existía una denuncia, pero aún no se le ha hecho la notificación formal al presunto acusado ni se le han dado detalles del supuesto delito.

García Macdonel aseguró que las publicaciones de medios de circulación nacional han sido falsas y contradictorias y que Montero está en toda la disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer el caso.

"Quiero confirmar que estoy en México trabajando, e incluso el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo.

"Como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara, y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito. Agradezco las muestras de aprecio hacia mi persona y el seguimiento que los medios han dado al caso y me comprometo a emitir una declaración tan pronto sea pertinente", escribió Montero en la misiva, enviada por medio de su agente de prensa.