Replantea su carrera

El actor y cantante, Omar Chaparro, quien fue uno de los anfitriones de la décima entrega de los premios Platino, no pierde su sentido del humor ni esa aura desmadrosa que lo caracteriza, pero ahora él mismo ha entendido que si quiere sorprender a su público y mantenerse, debe apostar por renovarse y hacer caso a sus instintos.

DE BUEN ÁNIMO

Chaparro afirma que toma las cosa con calma:"Yo creo que la madurez te quita colágeno y pelo, te da arrugas, pero te da otra cosa, que se llama el valemadrismo, que empieza cuando empiezas a callar tu cabeza, porque no hay mejor crítico que uno mismo y cuando logras eso empiezas a disfrutar la vida", destacó el mexicano.

De buen ánimo, Chaparro concedió que ha empezado a tomar riesgos en su carrera, porque entendió que el ego le impedía atreverse a hacer otras cosas a lo que su público le conoce muy bien.

ARRIESGADO

"Es obligatorio atreverse, arriesgarte, veniste, ahora sí, que a cagarla para disfrutar. No hay otra manera de expandir la mente, el cuerpo y el espíritu que salir de la zona cómoda, pero eso yo no lo entendía, me costaba trabajo.

Sí me han afectado las críticas y pagué el precio por haberme dedicado a hacer tanta cosa, que por eso la gente me decía: Tú no eres ni cantante ni actor o tú eres actor, no cantes", compartió.

Y lo mejor de esta dura experiencia, dice el protagonista de cintas como "No Manches Frida" o la musical "Como Caído del Cielo", en la que encarnó a Pedro Infante, fue que comprendió que sus seguidores tenían razón.

DOS AL CINE

Las apuestas de Omar son palpables en títulos como "Unión y Lucha", película en inglés que filmó hace dos años; "Amnésico", cinta de acción con Josh Duhamel y Abbie Cornish, así como el drama migratorio "The Wingwalker" y "Batman Azteca: choque de Imperios", próximos a estrenarse.

"Ya me urge que se estrenen estos dos últimos, ´The Wingwalker´ llegará a principios de 2024; de ´Batman´... no he visto nada, siguen produciéndolo, pero ahorita estoy haciendo sólo puros proyectos que me muevan el corazón, sin importar si son millonarios o muy pequeños".

El también cómico aprovecha la breve plática para presumir su nuevo "bebé".

"Me tiene muy emocionado mi nuevo espectáculo, porque dejé de hacer comedia algunos años por dedicarme a la música y luego descubrí que podía juntarlo.

Este show se llama ´Yo Soy Omar Chaparro´ y es la graduación, digamos, de la terapia y el viaje interior que tuve".

DE GIRA