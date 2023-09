Nicola Porcella busca obtener nacionalidad mexicana

Nico, quien cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram, abrió con éxito su canal en YouTube y se ha mantenido cercano a sus "nicolitas" a través de "en vivos" en TikTok; ha asistido a diversas entrevistas, como al canal de Yordi Rosado, donde habló sobre su vida, sus polémicas en Perú, cómo trata su salud mental y la buena mancuerna que hizo con Wendy Guevara, ganadora de "La casa de los famosos" y con actuará en una telenovela dirigida por Juan Osorio.

Nicola Porcella arrancó con éxito su gira por diversas plazas de México, donde se ha fotografiado con fans de todas las edades, su presencia en centros comerciales ha sido toda una locura; Nico, como lo llaman cariñosamente sus fans, busca obtener la nacionalidad mexicana, sin embargo, en un reciente encuentro con los medios platicó que ésta le fue negada porque ya tiene dos nacionalidades, la peruana y la italiana.

"Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema, me dicen que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, pero ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso, de repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, que es la peruana y la italiana; yo soy peruano, Perú es mi país, el que me vio nacer y me dio las oportunidades, entonces tendríamos que ver", advirtió.