Impulsarán a emprendedores en Expo Independencia Económica

Este evento, que se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre a las 15 horas en el Auditorio Telmex de Guadalajara, contará con la participación de reconocidos speakers a nivel nacional e internacional.

Entre los oradores se encuentran Arturo Elías Ayub, Marco Antonio Regil y Oso Trava. Junto a ellos, Karen Scarpetta, Adriana Gallardo, Sergio Caballero, Paco Quevedo y Hugo Bloom compartirán su experiencia y conocimiento sobre cómo despejar el camino hacia la independencia económica a través del ahorro, el establecimiento de metas alcanzables y el networking de alto impacto.

Las temáticas que se abordarán incluyen la construcción de relaciones sólidas con emprendedores y directivos de empresas, el secreto para alcanzar metas tanto como colaborador o emprendedor, la identificación de personas que pueden contribuir a tu crecimiento, la generación de oportunidades de negocio y consejos para impulsar tu camino hacia el éxito, incluso si eres estudiante.

Los boletos para este evento están disponibles en diversas fases, comenzando en 588 pesos en la fase 1, que finaliza el 9 de septiembre.

En la conferencia de prensa realizada este miércoles, los organizadores destacaron la importancia de unir la transformación personal con el entretenimiento.

Sergio Caballero, fundador y director de EIE, expresó que este evento va más allá del entretenimiento y busca impulsar cambios significativos en la vida de los asistentes.

Elías Ayub se comprometió a responder a todas las preguntas relacionadas con la independencia económica y emprendimiento, destacando la importancia de la felicidad en este proceso.

Paco Quevedo, conocido como Tiburón Tapatío, destacó la relevancia de eventos como estos, ya que brindan apoyo a aquellos que buscan la independencia económica.

"El buscar la independencia económica no necesariamente es emprender algo. Es revisar nuestras finanzas, porque nos encanta endeudarnos. Pasa mucho con los chavos de hoy en día que quieren aparentar algo que no son. Me motiva impulsar a los chavos, que no necesariamente es nacer en cuna de oro para emprender. Hay muchos gurús en internet que te prometen hacerte rico de manera sencilla. Mi pago es que pueda ayudarlos a crear su negocio", dijo.