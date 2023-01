Nutrióloga de actor asegura que escándalo le trajo más trabajo

Ahora, nutrióloga de Jorge Salinas tiene más pacientes

Aunque todo este escándalo mediático pareciera que podría afectar, en mayor medida, al actor por el hecho de ser una figura pública, la realidad es que la doctora Guerrero ha sido señalada y criticada severamente, pues en redes sociales ha recibido cientos de comentarios en los que le recuerdan que Salinas es un hombre casado y con una familia, situación que ella conocía y no respetó.

A esta ola de críticas se ha sumado el rumor de que, a partir de la publicación de las fotos, la nutrióloga ha perdido trabajo, por la mala imagen y reputación que ha granjeado en menos de 15 días, sin embargo, Anna Paula no sólo descarta estas versiones sino que asegura que, derivado del escándalo, su consultorio ha registrado una demanda más alta de pacientes, al grado de que ya ofreció su asesoría a un paciente sueco.

"Esto no es verdad, al contrario, me han llegado más pacientes cada vez, incluso recibí un paciente de Suecia por videollamada", y aclaró: "Yo tengo mi consultorio, tengo mi empresa y eso no es más que una mentira", resaltó en una entrevista con "Venga la alegría".

¿Qué ocurrió entre Jorge Salinas y su nutrióloga?

Fue hace dos semanas cuando una revista de circulación nacional publicó una serie de fotografías en las que Jorge Salinas tiene un acercamiento con Anna Paula Guerrero, su nutrióloga desde hace más un año, en las que aparentemente el actor le da un beso, sin embargo, el ángulo de la toma y la distancia con que fue captada dejaba algunas reservas de la supuesta infidelidad, hasta que la doctora salió a confirmar lo sospechado.

Mientras Salinas prefirió guardar silencio, su nutrióloga habló del tema, tanto en sus redes sociales como con diversos medios de comunicación, confirmando no sólo el beso de aquel día, el cual aseguró que fue el primero, sino que expresó que el actor ya había buscado un acercamiento con ella, con coqueteos previos a lo largo de su relación médica-paciente, pues Jorge buscó la asistencia de la nutrióloga luego de sus problemas de columna, ya que se le había recomendado que perdiera peso.

No fue sino hasta el miércoles pasado, cuando el actor decidió aclarar la situación con la prensa, a propósito de la presentación de "Perdona nuestros pecados". la nueva telenovela que protagoniza, asegurando que nunca existió una infidelidad a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, a quien dijo respetar y amarar profundamente, de la misma manera que a sus pequeños mellizos; Máxima y León, así como también negó toda clase de comunicación con la doctora Guerrero.

Luego de estas declaraciones, la sorpresa e inconformidad de Anna Paula fue clara, luego de que concediera una entrevista a "Venga la alegría", en la que su postura pasó a situarse en un perfil más bajo, pues expresó que era consciente de que Salinas era la figura pública, por lo que, quizá, no tenía mucho caso contar su versión de los hechos, pues lo más probable es que se creyese en lo que el actor dijera.

Sin embargo, la y los presentadores del matutino insistieron en escuchar la forma en que ella vivió los hechos, por lo que, al poco tiempo, reiteró su postura, indicando que sí había existido coqueteo y el beso que podía verse en las imágenes que compartió la revista.

En la actualidad, en lo único que coinciden Salinas y Guerrero es que, desde el día en que fueron tomadas las fotografías, no volvieron a hablar:

"No hemos tenido comunicación, ya no es necesario, queda de más, a partir de ese día en que se pasaron unas líneas para mí ya no hubo interés en tener contacto con él", externó la especialista en nutrición.

Tras escándalo, Anna Paula Guerrero considera que merecía una disculpa pública

A la postre, la doctora expresó que se encuentra molesta, por lo que consideró que tanto la revista como algunos medios de comunicación tuvieron que haberse disculpado públicamente, pues recibió críticas muy duras.

"Estoy molesta e inconforme por todo este escándalo mediático y que se puso en entredicho mi nombre, pero bueno, todo sale a luz", concluyó.