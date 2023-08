Guillermo Gómez Mata, nuevo Presidente de Patronato de FICG

GUADALAJARA, Jalisco

De acuerdo con un comunicado de prensa, la designación tuvo lugar en la Asamblea General Ordinaria del Patronato del FICG, realizada este primero de agosto, donde su elección fue ratificada de manera unánime.

El Patronato del FICG está conformado por diversas instituciones, entre ellas se encuentran la Universidad de Guadalajara, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Filmoteca de la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Cineteca Nacional, la Asociación Mexicana de Productores Independientes, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, y los gobiernos del estado de Jalisco y los municipios de Zapopan y Guadalajara, entre otras.

Además, personalidades destacadas del mundo del cine como Guillermo del Toro, Bertha Navarro Solares, Arcelia Ramírez, Iván Trujillo Bolio, Marina Stavenhagen Salas, Damián Alcázar, Carlos Rogelio Beltrán Briseño, Rodolfo Guzmán Salas, Pablo Arredondo y Eduardo de la Vega Alfaro también forman parte del Patronato.

Guillermo Gómez Mata, nacido en Guadalajara en 1973, es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara y posee una maestría en Ciencias Políticas para el Desarrollo de América Latina por la London School of Economics and Political Science, con grado de distinción.

El nuevo Presidente del Patronato del FICG ha estado vinculado al festival desde 2004, cuando se unió como miembro representante de Zapopan. A lo largo de los años, ha desempeñado diversos roles en el Patronato, siendo nombrado Tesorero hasta marzo de 2019. Además de su trabajo en el ámbito cinematográfico, Gómez Mata ha ocupado importantes cargos en el ámbito universitario, incluyendo su rol actual como Secretario General de la Universidad de Guadalajara.

"Me siento muy contento, comprometido, me siento en casa. Me tocó trabajar durante muchos años muy de cerca de los directores del Festival, de sus actividades, incluso en la gestión de recursos en el ámbito federal y estatal. Es un gran reto. Desde el Patronato vamos a poner toda nuestra fuerza, nuestra potencia, para seguir apoyando al cine mexicano", dijo Gómez sobre su designación.

El cargo de Presidente del Patronato del FICG lo ocupó Raúl Padilla López, quien falleció en abril.

La edición 38 del FICG, que se celebró del 3 al 9 de junio, fue la primera entrega del evento que no contó con la presencia de su también fundador, de quien se dice anhelaba ser director de cine.