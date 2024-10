Se suma Eiza González al elenco de 'I Love Boosters'

La mexicana Eiza González se sumará al elenco de la película I Love Boosters, donde actuará al lado de Keke Palmer, Naomi Ackie, LaKeith Stanfield y Demi Moore.

Además de González, de acuerdo con el portal Deadline, los actores Poppy Liu, Taylour Paige y Will Poulter también se unirán al reparto del esperado nuevo filme del director Boots Riley.

El rodaje y la fotografía principal están programados para comenzar en las próximas semanas, bajo la producción de Aaron Ryder, Andrew Swett, Allison Rose Carter y Jon Read, y la supervisión del estudio NEON.

"La cinta trata sobre una red de 'boosters' (ladrones de tiendas) que apuntan su siguiente atraco a un despiadado experto en moda", adelanta la escueta descripción oficial del filme.

I Love Boosters, cuyos detalles adicionales de la trama se mantienen en secreto, cuenta con un gran equipo detrás de cámaras, liderado por Boots Riley, director de la aclamada cinta Sorry to Bother You, de 2018.

El también rapero, activista y escritor se rodeará en el set de la cinematografía de Natasha Braier, la edición de Matthew Hannam y el diseño de producción de Christopher Glass.

Eiza González se encuentra muy activa en Hollywood en este momento, con dos películas de Guy Ritchie en el horizonte: In The Grey y Fountain of Youth.

También tiene en puerta la cinta de ciencia ficción Ash y la comedia de acción Mike & Nick & Nick & Alice, junto a James Marsden y Vince Vaughn. Además, actualmente se le puede ver en la serie La Máquina, de Disney+, al lado de Gael García Bernal y Diego Luna.